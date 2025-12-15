朱孝天打臉老婆！　減重15kg「不是為了F4合體」：消停一下吧

記者田暐瑋／綜合報導

F4合體開唱在即，朱孝天卻和團隊撕破臉，未參與新歌及巡演，更直指遭相信音樂的高層艾姐抹黑潑髒水。對於妻子替他抱屈稱為了演出減重15公斤，他「打臉」太太的說詞，表示減重視為了健康，與F4無關。

▲朱孝天解釋減肥原因。（圖／翻攝自微博）



朱孝天的妻子韓雯雯在此前的直播中透露，朱孝天為了參加F4合體演唱會而努力減重，期望能呈現一個和諧的舞台形象，看到丈夫為了健康和演出狀態而付出努力，如今卻被抹黑，感到非常心疼。他12日針對有網友詢問他是否減重的問題作出回應，透露當前體重為約79公斤，相比之前85公斤有明顯下降。

朱孝天強調，減重主要是出於健康考量，因為過重會導致代謝紊亂，並非僅僅為了工作，與妻子的說法相差甚遠，引發議論，他也呼籲外界對此事「消停一下吧」。對於和相信音樂的紛爭，朱孝天表示，艾姐最初以「集結青春回憶」的名義促成F4重聚，如今卻讓外界對他產生誤解，「妳的目的既然已經達成，麻煩妳高抬貴手一下吧。」針對朱孝天的指控，五月天的經紀人洪慧真（小肉包）則在社交平台上發文，意有所指地表示：「請回頭看看自己先唷～」

