日本福岡驚傳持刀傷人「粉絲看演唱會遭刺傷」　60歲嫌犯逃逸中

記者蔡宜芳／綜合報導

日本福岡14日驚傳持刀傷人案，一名男子持刀刺傷一男一女後逃逸。由於當時偶像團體HKT48、Hey! Say! JUMP都在附近舉辦活動，人潮眾多，被害者甚至是活動工作人員及粉絲，消息傳開後人心惶惶。

▲福岡Pay Pay巨蛋附近驚傳持刀傷人案。（圖／翻攝自softbankhawks官網）

警方指出，事件發生在下午5點過後，地點位於福岡市中央區地行濱的商業設施BOSS E・ZO FUKUOKA，鄰近當時正舉辦多場活動的場館。警方在接獲報警後，隨即趕抵現場處理，到場後發現兩名傷者倒臥地面，被害男性是正在該處協助HKT48活動的工作人員，女性則是前往巨蛋觀賞Hey! Say! JUMP演唱會的觀眾。

▲▼HKT48、Hey! Say! JUMP在案發現場附近舉辦活動及演唱會。（圖／翻攝自HKT48 X、Hey! Say! JUMP IG）

警方表示，兩人皆遭嫌犯以疑似刀械的物品刺傷，所幸意識清楚，目前並無生命危險，已送醫治療，而HKT48的活動也中途叫停。據悉，逃跑的男子約60多歲，身高約160公分，身穿黑色衣物與帽子，戴著眼鏡與白色口罩，手持疑似刀械。目前警方已以殺人未遂案展開調查，並持續追查逃逸男子的下落。