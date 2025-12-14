婁峻碩首公開寶寶性別！　甜曝跨年陪焦凡凡工作：陪她到最後

記者孟育民／新北報導

焦凡凡與婁峻碩交往8年後，2024年底登記結婚，並在隔年9月證實懷孕的好消息。婁峻碩今（14日）擔任「新北歡樂耶誕城」表演嘉賓，一連帶來多首歌曲，炒熱全場氣氛。他受訪時，首公開寶寶性別是男生，興奮大喊：「當然女兒也很棒，但現在確定是兒子，有一個好兄弟一起做很多事，我都想好了。」語氣充滿期待，足見他對即將升格為人父的喜悅





▲婁峻碩公開寶寶性別。（圖／記者孟育民攝）



婁峻碩透露，和凡凡並沒有設想寶寶性別，但兩人確認前都以為是女生，「有很多明間習俗，像是肚子比較圓、懷女生會變票亮，她看起來有變漂亮，結果是男生。」他不願分享寶寶小名，表示是私下叫的，在外一律簡稱「寶寶」。被問到即將當爸的心情？他則笑說：「說實話還沒那麼緊張，我這個階段不想想那麼多，還想多享受還沒小孩的這段時間。」

▲婁峻碩即將當爸。（圖／記者孟育民攝）

婁峻碩表示，焦凡凡懷孕狀態都很好，是一個快樂媽咪，「因為她現在工作比較少，有工作就去，大部分時間就是開心睡、開心吃，做自己想做的事情。」而焦凡凡接下屏東跨年主持，婁峻碩當天也在同個場地，但他直言相當擔心，「我每天都在問她，剩下兩個禮拜而已，狀態都蠻好的，還可以做瑜伽。也是因爲這樣我跨年都在屏東，我只接一場而已，她在主持，我就陪她到最後。」