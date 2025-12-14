羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

▲羅志祥邀請安心亞擔任嘉賓。（圖／寬宏藝術x華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

《羅志祥30巡迴演唱會》今（14日）在台北小巨蛋舉辦第二晚演出，開場帶來的一連串勁歌熱舞，包括〈全城熱愛〉、〈舞魂再現〉、〈愛投羅網〉、〈Show Time〉，還全球首唱剛發行的單曲〈All eyes on me 〉搭配全新舞蹈，展現強大氣場，繼昨晚請來DJ Soda助陣後，〈靚仔〉音樂一下，嘉賓安心亞身穿深V削肩背心露bra火辣登場，兩人同場飆舞，重現當年2016年合作的經典畫面，掀起全場高潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼羅志祥飆舞安心亞。（圖／寬宏藝術x華納音樂提供）



羅志祥表示這是2人第一次公開合作表演這首歌曲，他自己也感到很訝異，因為多次想同台合作都剛好因緣際會錯過，以至於拍攝完MV後從未有機會同台表演〈靚仔〉這首歌曲，「今天終於讓大家看到我們重現當年MV畫面。」2人合體飆舞結束後，隨即降下舞台，沒有其他互動，不過羅志祥、安心亞曾在2010年傳出緋聞，當時安心亞被拍到深夜去羅志祥家，但雙方否認交往，強調兩人只是工作上的朋友。

另外粉絲最期待的砸派秀也同樣加碼，成為繼煙火之外的高潮橋段，更從最原先設定的兩首歌長度增加到六首歌的時間，讓人人有機會被砸、也有機會砸他，昨晚羅志祥也和坐在VIP區的媽媽猜拳，沒想到媽媽輸了，孝順的小豬只好輕輕地把奶油抹在媽媽鼻子上，不過輪到好友小馬和小鐘以及Toro的時候，他就毫不客氣，讓粉絲看得相當過癮，成了最難忘的演唱會。

