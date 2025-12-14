毛加恩1歲女「腸病毒重症併發腦炎」！雙眼上吊發紫癱軟　路上狂奔求救

記者田暐瑋／綜合報導

毛加恩2019年與造型師Tiffany（羅雯）結婚，日前大兒子Noah因腸病毒症狀住院，沒想到1歲小女兒Kyla也發燒，候診吃東西時突然眼睛上吊，他以為是噎到食物，沿街狂奔尋求醫療協助，結果才知道是癲癇發作，讓夫妻二人相當崩潰。

毛加恩14日發文回憶一對兒女的發病過程，過去一週與妻子如同生活在恐懼之中，兒子Noah先是因腸病毒症狀，沒多久就好轉，之後換女兒Kyla發燒，等待看診時在咖啡廳吃東西，正在吃玉米粒的女兒卻突然眼睛上翻、臉色發紫、全身癱軟，他們誤以為女兒噎到了，「我們嘗試用哈姆立克急救法，但沒有任何效果，我試圖用手指取出她嘴裡的食物，卻被她緊咬住，甚至咬破了我的手指。」

▲毛加恩女兒腸病毒。（圖／翻攝自毛加恩IG）



[廣告]請繼續往下閱讀...

情急之下夫妻倆抱著Kyla沿街狂奔尋求醫療協助，「直到那時，我才意識到她並不是被噎住，而是癲癇發作。」毛加恩坦言，過去失去孩子的傷痛讓他習慣性地往最壞的情況想，「救護車駛向醫院的過程則像是無止境的煎熬。在那一刻，時間彷彿靜止，其他一切都不再重要。」

毛加恩的妻子Tiffany則在限動透露，女兒是腸病毒重症併發腦炎，在加護病房治療數天後已經在慢慢康復中，「我們終於出院了，謝謝大家的關心，妺妺現在能夠回到熟悉的環境，逐漸恢復正常的飲食。」也痛心呼籲：「大家別輕忽腸病毒。有小小孩的，能打疫苗都先去打。雖然腸病毒有好多種，但至少可以預防其中一種的重症。這幾天看孩子受罪，真的是撕心的那種痛。」

▲毛加恩女兒腸病毒。（圖／翻攝自毛加恩IG）