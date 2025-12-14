嫁給「本命偶像」3個月進度光速！《黑白大廚》崔鉉碩女兒懷孕了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓明星主廚崔鉉碩本就擁有極高人氣，後來參加《黑白大廚：料理階級大戰》打開在台灣的知名度，他的女兒崔妍秀（최연수）曾參加選秀節目《Produce 48》，9月宣布嫁給大12歲的DickPunks主唱金泰賢，她過去是樂團DickPunks的粉絲，戲劇性上演粉絲愛上偶像，堪稱最成功的歌迷！夫妻倆的進展也很戲劇性，12日宣布懷孕，對外公開好消息。

▲《黑白大廚》崔鉉碩女兒結婚3個月懷孕了。（圖／翻攝自崔妍秀IG）



年僅26歲的崔妍秀曾參加選秀節目《Produce 48》，後來轉戰戲劇圈，曾參與數個戲劇作品，近期則是主要以網紅身份在圈內活動，她9月嫁給金泰賢後，夫妻倆在12日傳來好消息，她害羞報喜：「就是那樣了，已經感受到身邊很多阿姨們滿滿的疼愛了，希望可以好好地愛護我們，謝謝。」

▲▼崔妍秀的爸爸是《黑白大廚》崔鉉碩。（圖／翻攝自崔妍秀IG、記者湯興漢攝）

貼文裡，崔妍秀曬出嬰兒超音波照、嬰兒用品，還有朋友送來的祝福，上面寫著「真心恭喜妳當媽了」，留言區也充滿正面祝福「哇，太恭喜了」、「好期待」、「好想快點見到寶寶」。

崔妍秀爸爸是崔鉉碩，老公則是樂團DickPunks主唱金泰賢，兩人克服12歲年齡差，交往4年修成正果，她也曾甜蜜告白「對方是長久以來溫柔又無私貢獻的人，不論是用語言表達、行動表達出的真心，讓我下定決心結婚，請大家以溫暖的視線看我們，謝謝」，這段粉絲愛上偶像的勵志愛情故事，每回都會被。