忍淚送別摯愛坣娜！　百億富商尪談再婚：我不是要做和尚

記者翁子涵／台北報導

天后坣娜10月14日因肺腺癌去世，享年59歲，她身家逾280億的富商老公薛智偉今（14日）在猶太社區中心（JCC 大禮堂）舉行主題為 「愛與文化的橋樑」 的《IN LOVING MEMORY 坣娜 NA TANG》追思會，追思會的壓軸，首度曝光了坣娜完整版單曲《我的愛情片》 ，這是獻給親友的「彩蛋」，影片中搭配她溫暖的歌聲，也讓這場「愛與文化的橋樑」追思會，畫下溫暖的句點 。

薛智偉致詞說道：「和坣娜一起，是我人生最精彩的時刻。她不只是我的伴侶、老師，更是我推動猶台文化的最佳戰友。」談起兩人相識過程，薛智偉回憶是透過朋友介紹認識坣娜，前2次邀她喝咖啡都逗不笑她，讓他一度不敢再聯絡。

直到一年後再次相約，彷彿天時地利人和，兩人一路聊到咖啡廳打烊，回家後又通電話聊到天亮，「我問她『坣娜妳還在嗎？』只聽到她的呼吸聲，我們就這樣講電話講到睡著。」更打趣說：「那是我第一次跟坣娜『睡覺』。」

至於未來是否再婚，薛智偉坦言自己仍在極度心痛之中，需要時間沉澱，但也不把話說死，他直言：「一個男人不應該是孤獨的，需要女人的智慧。」並透露坣娜生前甚至介紹他可以考慮哪些女生，「我不是要做和尚，沒有什麼是不可能的，也沒有什麼是一定的。」

而在正式追思會結束後，迎來兩場「粉絲追思會」近 500 名歌迷有些是從外縣市專程趕來，有些拿著她的專輯，只為再次向這位陪伴他們青春與人生重要時刻的天后說一句珍重再見，大家看著大螢幕上播放的珍貴影像，一邊掉淚，在這一刻，歌迷們在坣娜留下的音樂中又再度重逢。

