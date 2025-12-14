向太被酸「好婆婆形象沒了」：當然不開心！拍片回應心疼媳婦郭碧婷

記者陳芊秀／綜合報導

知名製片人向太（陳嵐）與向華強近年事業轉戰大陸，時常拍短片分享人生體悟，早前因提及媳婦郭碧婷長住台北，而且用自己的錢照顧父親，郭父表示女兒需要一人賺錢來養活兩個家庭，引發外界議論。向太昨日（13）更新影片，面對網友質疑「好婆婆形象被沒了」，直言：「當然是不開心。」

▲向太遭陸網酸「好婆婆形象沒了」，形容像被槍斃一樣。（圖／翻攝自微博）

影片中，向太否認夫家沒有幫助郭碧婷，也不會針對網路輿論風波去問媳婦與親家。強調媳婦郭碧婷的作法與自己一樣，就是拿自己的私房錢幫助娘家，郭爸爸對此事可能不知情，且孩子的錢也等於是給了媳婦，並說郭碧婷很嚴謹，不會動用夫家的錢去幫助娘家。她也提到郭爸爸後來有補充說明，但是網友根本不聽，她擔心媳婦會兩難所以沒有再問。

▲向太心疼媳婦郭碧婷兩難。（圖／翻攝自微博）

▲向太透露郭碧婷很嚴謹，拿私房錢照顧娘家。（圖／翻攝自微博）



而郭碧婷10日在台北出席公開活動，回應與向太相關的問題，答道：「婆婆他們也會給我很多錢錢啊，他們也對小孩很好啊，都會給很多錢錢。」向太也透過影片回應，稱讚媳婦會找時間說清楚，看到媳婦的回應心裡很開心，「她在適當的空間會講出來，這個真的是要互相會做」。