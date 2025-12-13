少時Tiffany螢幕初吻就是男友卞耀漢！　羞認「親到嘴巴腫起來」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團少女時代成員Tiffany於13日被爆出與演員卞耀漢熱戀中，兩人甚至被爆出婚期定在明年秋天，震撼娛樂圈。公司後來雙雙證實戀情，承認「以結婚為前提交往」，至於婚訊則是並未細講。事實上，兩人在《逆貧大叔》有激情吻戲，Tiffany後來接受訪問時，也曾害羞透露這次她的螢幕初吻，「因為他有鬍子，吻戲很像在拍動作戲，吻到嘴巴腫起來，皮膚漸漸被磨紅。」兩人默契極佳，字句都是對於男方的稱讚。

▲▼少時Tiffany認愛卞耀漢。（圖／翻攝自Tiffany IG）



Tiffany因拍攝戲劇《逆貧大叔》與卞耀漢結緣，兩人在劇中有激烈吻戲，戲劇播畢後，她曾接受韓媒訪問談及與男方的默契，她給予高分表示配合地很好，「我拍攝作品的經驗不多，第一次螢幕初吻又是那麼激烈又火熱的吻戲，很有趣，因為卞耀漢有鬍子，所以我們幾乎是在拍動作戲。」

由於卞耀漢留著鬍子，Tiffany透露：「我們在拍攝（吻戲）時，嘴巴都是腫的，然後臉上皮膚漸漸被磨紅，就像是拍動作戲，有點像是拍刀群舞場面那像，開拍邊喊著『ok! Let’s go』。」兩人在片場互動頻繁，她更化身卞耀漢的英文小老師，「他的英文是100分，因為我是講現代的英文，但在戲劇裡我們要模擬並決定出那個時代的韓國人說的英文應該是要怎樣的口音，卞耀漢的發音很好，我們用英文對話很舒適。」

▲少時Tiffany螢幕初吻就是卞耀漢，羞認「親到嘴巴腫起來」。（圖／翻攝自Tiffany IG）



Tiffany、卞耀漢於13日被韓媒爆出，兩人預計在2026年秋天結婚，值得一提的是，同隊的少時秀英與男友鄭敬淏交往10年，兩人婚期還沒定下，她卻先被爆出婚訊成為少時第一位人妻。但對此，公司方面回應：「還沒有具體確定的行程，但如果定下了，兩位演員會最先告訴粉絲。」並未證實婚訊細節。