Apple上救命課「結果真的受傷」！驚險畫面曝：拿到證書，腳也廢了

記者潘慧中／綜合報導

Apple（黃暐婷）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她12日便在社群網站透露，最近去上基本救命術的課程時，老師本來只是請她示範受傷，沒想到「我直接受傷給他看」！

▲Apple上救命課結果真的受傷了。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）



畫面中，可以看到Apple當天穿著灰色外套和寬鬆牛仔褲，原本按照老師的指示，爬上室內攀岩牆後示範受傷，未料踩地時沒有踩穩，導致腳踝拐了一下。

▲Apple沒踩穩。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）



Apple事後哭笑不得地自嘲，「小姐～叫妳示範受傷，不是要妳真的受傷耶！什麼綜藝魂啦？！」她透露，現場的大家一開始還以為她在演戲，「老師請我示範受傷，我直接受傷給他看！真是個狠人！」

▲Apple腳踝受傷。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）



雖然拿到了基本救命術的證書，但「腳也廢了」，Apple哭笑不得地說，「學的是CPR傷的是腳踝」，但她仍然很感謝朋友揪她學習救人技能，只是「自己的蠢救不了」。

▲▼Apple成功拿到基本救命術的證書。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）

