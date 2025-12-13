快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚　公司曝婚禮進度

記者田暐瑋／綜合報導

南韓天團少女時代成員Tiffany被爆和演員卞耀漢將於明年秋天舉行婚禮，兩人因合作韓劇《逆貧大叔》陷入熱戀，祕密交往1年多，對此，男方經紀公司稍早也證實戀情，並表示：「是以結婚為前提在交往。」

據韓媒《日間體育》報導，Tiffany和卞耀漢2024年合作韓劇《逆貧大叔》，在戲中有浪漫吻戲，進而假戲真做擦出愛火，即便行程繁忙，也能夠相互體諒，基於深厚的信任決定結婚。對於傳出明年秋天結婚消息，男方經紀公司證實兩人有結婚打算：「兩位目前正在認真交往，並以結婚為目標。雖然婚禮還沒有具體的安排，但他們承諾一旦做出決定，會第一時間通知粉絲。」

▲Tiffany和卞耀漢熱戀中。（圖／翻攝自IG）



事實上，Tiffany曾談到與卞耀漢的合作，「我原本就是卞耀漢的超級粉絲，但在片場見到他時，他就像獨角獸一樣，是一個非常熱情的人，我也盡可能吸收他的能量並從中學習。」卞耀漢則回應說：「蒂芬妮是我的英文老師。在拍攝現場我非常依賴她。」

卞耀漢2011年以短片電影出道，演出《監視者們》、《社交恐懼症》、《未生》、《陽光先生》等多部作品，曾以《韓山島海戰》得過第43屆青龍電影獎及第58屆大鐘賞的最佳男配角獎。Tiffany於2007年以SM娛樂旗下少女時代成員身份出道，將成為少女時代中第一位已婚成員。

