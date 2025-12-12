高欣欣、李國超婚宴！陳美鳳帶「5位數紅包」到場　談胡瓜不續約嘆：山不轉路轉

記者蕭采薇／台北報導

資深演員高欣欣、李國超情牽20年，12日在台北維多麗亞酒店盛大舉辦婚宴。兩人在五年前的同一天登記，這場遲來的婚禮席開37桌，現場眾星雲集，包括陳美鳳、李天柱、游安順、兵家綺、傅子純等高達77位演藝圈好友親臨祝賀，宛如一場大型的演藝圈同學會，場面熱鬧非凡。

▲陳美鳳帶著五位數紅包現身。（圖／記者黃克翔攝）

「台灣最美歐巴桑」陳美鳳今晚盛裝出席，一現身就成為鎂光燈焦點。與新人交情深厚的她，對於好友終於辦婚禮感到相當開心，受訪時更霸氣透露，今天特別準備了「5位數」的大紅包要獻給新人。陳美鳳笑說，這不僅是心意，更是對兩人長久愛情的祝福，希望他們能永遠幸福甜蜜。

另外，陳美鳳與言承旭私交甚篤，她透露言承旭日前還熱情邀請她去看演唱會，只可惜當天她剛好已有規劃，無法親自到場支持。至於近期傳出言承旭籌備新企劃卻將朱孝天剔除的傳聞，陳美鳳則搖頭表示，雙方聊天時從未聽對方提起此事。

▲陳美鳳和胡瓜、言承旭等新聞人物都是好友。（圖／記者黃克翔攝）

除了送上實質祝福，對於好友胡瓜傳出不續約的消息，陳美鳳雖感震驚，但也展現演藝圈大姊大的氣度，給予滿滿祝福：「瓜哥有他的規劃，山不轉路轉，有一天可能就轉回來了。」

▲高欣欣、李國超愛情長跑20年、登記結婚5年，12日補辦婚宴。（圖／記者黃克翔攝）

這場婚禮能順利舉行，金鐘影帝游安順功不可沒。擔任「總招待」的他自豪地笑說，自己是這場婚禮的「最大推手」，因為正是他不斷「慫恿」李國超，認為應該要給陪伴多年的高欣欣一個正式的儀式與交代。看到好友今日終於完成終身大事，游安順忙進忙出也甘之如飴，直呼倍感驕傲。

▲（左起）傅子純、兵家綺、游安順出席李國超、高欣欣婚宴。（圖／記者黃克翔攝）

資深前輩李天柱也到場力挺，並將在婚禮上獻唱祝福。李國超開玩笑說：「柱哥年輕的時候帶我風花雪月，但他永遠是我大哥！」展現兩人數十年的深厚兄弟情。

▲（左起）余政鴻、李之勤、梁又南、‘龍天翔 ，出席李國超、高欣欣婚宴。（圖／記者黃克翔攝）

現場「親友團」陣容堅強，正忙於拍攝新八點檔《好運來》的傅子純，特地向劇組請假趕來擔任招待，展現有情有義的一面；閨密兵家綺更是一早就抵達現場，幫忙張羅婚禮大小事。在眾多演藝圈好友的熱情力挺下，高欣欣與李國超的婚禮不僅充滿了愛，更見證了兩人在圈內的絕佳人緣。

▲張鳳書難得現身 ，出席李國超、高欣欣婚宴。（圖／記者黃克翔攝）