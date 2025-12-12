Energy新動向曝光！　親扛1000公斤飼料做公益　

記者蔡琛儀／台北報導

唱跳天團Energy近日受邀參與流浪動物公益活動，將愛心飼料親自護送至「毛腿腿浪愛幸福協會」，全員到齊接力搬運重達一噸飼料，肩扛手提卻絲毫不喊累，笑說「這是愛的重量」。

▲Energy親送1000公斤愛心飼料。（圖／Hit Fm聯播網提供）

牛奶想到家中的長毛吉娃娃，更呼籲大眾「愛牠就不要棄養」；Toro看著乖巧守候的浪浪感慨「無法想像牠們挨餓的樣子」；阿弟陪狗狗玩到忘記自己過敏；書偉也說浪浪單純又渴望愛，能盡一份心力感到開心；坤達則認為這是愛的能量循環，「一個動作就能讓浪浪有溫飽」。

一起參與的愛心總召夏和熙一下狗園便被狗狗包圍，身上滿是腳印仍玩到不亦樂乎，他感嘆浪浪與家中毛孩沒有不同，最需要的只是基本的一頓飯。DJ Gigi也女力上身，一次扛五包沒問題，還結識三隻萌犬「花生、土豆、麵筋」，直說「有溫飽、有愛，就是幸福」。

▲▼。（圖／Hit Fm聯播網提供）

「2025毛起來愛」12月正式啟動，Hit Fm聯播網攜手快電商與寵物公園號召大眾集糧送愛，將所有愛心認購扣除成本後，全數捐給「台灣動物緊急救援小組ARTT」，幫助全台貓狗園的浪浪吃飽不孤單。快電商創辦人森田、ㄚ頭與陳雋希VIC皆強調，小小的分享就是浪浪的全世界，希望用企業力量把愛傳到更多角落，讓全台超過200個園區、3萬隻浪浪受惠。