王彩樺、游安順互撕驚動鄰居！吵架影片被放上網瘋傳　劇組急私訊：拜託刪掉

記者蕭采薇／台北報導

榮獲金馬獎最佳動作設計的電影《恨女的逆襲》，片中找來王彩樺與游安順二度飾演夫妻，卻是從恩愛演到「互撕」。兩人透露，其中一場爭執戲因入戲太深，激烈的吼叫聲竟嚇壞鄰居差點報警，甚至有民眾誤以為真的發生命案。

▲（左起）王彩樺、林怡婷、田翔元在《恨女的逆襲》中飾演感情緊密的一家人。（圖／華映娛樂提供）

回憶起這場「驚天動地」的爭執戲，王彩樺笑說：「隔壁鄰居以為我們真的在大吵，還要報警說『樓下有人在吵架』。」雖然不好意思打擾到鄰居，但她也認為，這樣的能量跟衝突，正是表演逼真的證據。當時為了避免劇透，劇組人員緊急聯絡該名網友請求移除影片，才結束這場虛驚一場的插曲。

▲游安順在《恨女的逆襲》中飾演深受兒女仰慕的父親。（圖／華映娛樂提供）

有「台灣濱崎步」之稱的王彩樺，這次為了詮釋靠賣便當養家的堅毅母親，徹底犧牲色相。她不僅「全素顏」上陣，更為了符合監製何平要求的豐腴體態，刻意增胖。王彩樺霸氣表示：「演員要演什麼像什麼，該素顏就素顏！」即便當時正準備出席金鐘獎紅毯，她仍毫不猶豫把自己吃胖，敬業態度讓導演李宜珊大讚。

▲游安順（左）與王彩樺在《恨女的逆襲》中飾演夫妻，從感情融洽演到怒目相對。（圖／華映娛樂提供）

面對王彩樺的悲慘處境，飾演丈夫的游安順則是個「連環劈腿慣犯」。雖然戲裡吵得不可開交，戲外王彩樺卻大讚他是「戲神」，直呼跟順哥演戲非常過癮，默契十足。有趣的是，游安順片中與李千娜關係撲朔迷離，看似有染卻又像師徒，對此游安順喊冤笑說：「我的感覺好像什麼都沒發生，算是良師益友吧？」曖昧界線留給觀眾解讀。

▲王彩樺在《恨女的逆襲》中為了貼補家用每天必須做便當、賣便當，勞心勞力。（圖／華映娛樂提供）

《恨女的逆襲》集結蔡振南、李千娜等金獎卡司，飾演女兒的新星林怡婷也獲前輩力讚是「閃亮之星」。電影海報由三金設計師方序中操刀，以女主角拳擊姿態象徵直面生活衝擊，預計2026年1月16日全台上映。