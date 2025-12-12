記者吳睿慈／綜合報導

2026年初，台灣粉絲將迎來兩位韓流重量級明星人氣女星金世正與不老男神李棟旭與。兩人將在1月23日與1月31日分別舉辦巡迴見面會及粉絲演唱會，讓粉絲在2026新年一開始就能迎接滿滿幸福與感動。

▲幸福滿溢新年初，金世正1月來台會粉絲。（圖／RICHINING提供）



金世正將於2026年1月23日在台北舉辦《2026 KIM SEJEONG FAN CONCERT〈Tenth Letter〉》，粉絲演唱會以「信件」為主題，象徵金世正與粉絲之間累積的情感與時光，串起出道以來的紀錄與心意。海報中她懷抱一疊信件，面帶柔和笑容，畫面散發溫暖冬日氣息，也預告著將迎來一段真摯交流的旅程，她表示這不只是場演出，更是與大家共享回憶的重要時刻。

票價為VIP區5680元、A區4680元、B區3680元、C區2680元、身障席2840元，全場採對號入座，門票將於13日中午12點於UDN售票網開賣。購票福利包含Hi-Bye、1:1合照、20人團體合照、親筆簽名海報與台北限定小卡。更多詳情請鎖定RICHINING官方社群專頁。

▲李棟旭睽違8年訪台。（圖／KINGKONG by STARSHIP提供）



李棟旭時隔8年即將再度來台北和粉絲相聚，笑說：「太久沒見了，真的興奮又開心，非常感謝一直等著我的粉絲們，讓我們一起創造幸福的時光吧！」全新巡迴粉絲見面會「MY SWEET HOME」正式宣布起跑，台北場將於2026年1月31日下午4點在台北和平籃球館舉行。