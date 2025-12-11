歐漢聲暴瘦8公斤　要坤達先處理後反省

記者葉文正／台北報導

藝人閃兵案延燒，檢調日前發動第三波搜索，涉案的坤達遭地檢署起訴求刑2年8個月，好友歐漢聲（歐弟）今天出席「鑽石舞台之夜」演唱會記者會，主持人歐弟也被問到坤達近況，他表示「坤達在反省了，謝謝大家」，而坤達何時會復出，歐弟低調說：「他先處理該處理的事情，然後反省。」

▲「鑽石舞台之夜」匯集老中青歌手藝人演出。（圖／記者葉文正攝）

歐弟升格3寶爸後卻突爆婚變傳聞，被問婚姻狀況，他直言：「非常好。」還自嘲之前夫妻分房睡的新聞，「要分很多房，要買很多房子，謝謝讓我有這個想法，以後每個小孩都分房。」

▲歐漢聲(右)明顯瘦了。（圖／記者葉文正攝）

歐弟之前也被日前傳出與第2任妻子感情失和，會再度離婚嗎？他今天強調不會，還開玩笑說，「我瘦下來後，外面誘惑真的比較多，以前變胖是不想惹事。至於是否要定居沖繩？他說現在就是都看看，「就讓小孩先多接觸不同國家的文化。」並沒有把話說死。

而他今天現身身形明顯瘦了一圈，173公分的他透露已甩肉8公斤，「我都40幾歲了，再不脫就不值錢了」，他也說，「我目前體重73公斤，目標是68公斤；自己的身材一直都是胖胖瘦瘦，可能顏值不固定，但最瘦的時候，是我第一次離婚時，當時我在北京2年，最瘦瘦到62公斤」還說有次去賽車，因為太胖穿不下賽車褲，只好現場再買一件，才解決了這個尷尬。