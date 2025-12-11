南珉貞自爆遭粉絲摸臀　親自發聲揭明年是否留富邦

記者葉文正／台北報導

公視台語台《菜鳥仔NICE PLAY》今舉行開播記者會，包括黃鐙輝、嘎嘎與女神南珉貞、筱晴等出席，記者會上南珉貞也提到明年是否續留富邦，也透露以前在韓國擔任啦啦隊女孩，曾被摸臀的不開心記憶，希望粉絲要謹守分際，別讓女孩們不開心。

▲南珉貞(中)今天出席公視台語台活動。（圖／記者葉文正攝）

南珉貞（小南）之前腳踝受傷，今天也提到傷情：「現在還好，最近都有認真治療，沒辦法太詳細說明，當時也沒有送醫院，我右腳扭到後，因過多使用大腿，導致大腿抽筋，以至於進了救護站，謝謝大家的關心。」

▲南珉貞提到曾被粉絲摸臀。（圖／記者葉文正攝）

小南也被問明年續留富邦，她則表示，「我從來沒想像過，穿上別的球隊球衣的樣子，富邦就是我的家。」

▲李珠珢被粉絲摟腰。（圖／記者李毓康攝）

而之前她隊友李珠珢，被爆出有被球迷摟腰，肢體碰觸等問題，南珉貞也說，「在韓國有類似性騷事件，這種行為不行，希望粉絲都可以注意這個界限，大概五年前，當時有位粉絲對我，還有摸好幾位啦啦隊女孩屁股的情況，現場就有人提醒球隊工作人員去處理。」

南珉貞也感嘆：「大家可能覺得啦啦隊女孩很亮麗，但也有難處理的事情要處理，希望節目這些菜鳥也可以勇敢面對低潮，希望可以在同個舞台見到他們。」

被問到陳晨威對啾啾求婚成功，南珉貞則感傷地說：「我也是98號，陳晨威背號也是98，啾啾是49，剛好是他的一半，但我的另一半在哪裡。」期待人生伴侶出現。