5球員「重溫12強冠軍賽」嗨喊：雞皮疙瘩　陳冠宇曝得冠後1年心境

記者黃庠棻／台北報導

臺灣棒球國家隊紀錄電影《冠軍之路》於11日舉辦大型試片會，更公布30秒短版預告，以及長榮交響樂團演奏配樂的照片，並同步在各數位音樂平台上架主題曲〈今天的我〉。

▲《冠軍之路》舉辦試映會，張奕、莊昕諺、戴培峰、陳冠宇、朱育賢等人皆出席。（圖／牽猴子提供）

活動現場湧入近400位觀眾搶先觀賞，包括中華職棒會長蔡其昌、中職球星朱育賢、陳冠宇、莊昕諺、張奕、戴培峰等人，和參與訪談拍攝的小白團長與知名棒球YouTuber Josh，以及獻唱片尾插曲〈漂亮〉的啦啦隊歌手李若潼也都特別到場力挺，與滿場觀眾一同重溫2024年世界棒球12強賽奪冠時的激動時刻，陳冠宇更是激動表示「我們都雞皮疙瘩」！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《冠軍之路》舉辦試映會，張奕、莊昕諺、戴培峰、陳冠宇、朱育賢等人皆出席。（圖／牽猴子提供）

試片現場除播放電影精彩片段外，片方也驚喜曝光由長榮交響樂團特別演奏的電影主題配樂，磅礡管弦樂搭配真實賽事畫面。導演龍男・以撒克・凡亞思和監製張永昌、黃瓀潢在台上感謝球員和團隊，《冠軍之路》出品人威剛科技董事長陳立白看完紀錄片感動說「值得各位帶著朋友一看再看，這是我們共同的驕傲！」

▲《冠軍之路》舉辦試映會。（圖／牽猴子提供）

球員們也感動直說「整場起雞皮疙搭」，去年12強的左投陳冠宇也在會後開心透露「很推薦大家來看，我覺得很好看，因為畢竟這件事是1年之前，這1年得到很多啟發，有挫折、有低潮，但看完會心情很好，處於亢奮狀態，會有重新繼續打球的心情。」





▲《冠軍之路》舉辦試映會。（圖／牽猴子提供）

陳冠宇坦言對紀錄張奕心路歷程的部分很有感「從被懷疑、排擠又站到這舞台，很感動」；朱育賢在2024年世界棒球12強賽對抗日本的冠亞軍大賽中，接到關鍵一球直接雙殺完賽，畫面讓大家難忘，對於看完紀錄片，他也直呼希望有更多人看見這部紀錄片。

▲《冠軍之路》舉辦試映會。（圖／牽猴子提供）

《冠軍之路》的電影書暨待用票集資計畫也已近800萬臺幣，在群眾支持下帶動更多資源支持基層棒球組織與棒運發展，是2025年影視類集資冠軍，而這部紀錄片將於2026年1月1日全台盛大上映，這不僅是一部紀錄片，更是一封寫給臺灣棒球的情書，邀請所有曾為國家隊吶喊的觀眾，一起走進戲院，重溫那條寫下奇蹟的冠軍之路。

▲《冠軍之路》舉辦試映會。（圖／牽猴子提供）