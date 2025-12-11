「簡廷芮親妹」甜曬超音波宣布懷孕！　3個月前才點頭嫁男友

記者王靖淳／綜合報導

簡廷倪是女星簡廷芮的親妹，她在今年9月發文分享自己答應男友的求婚，事隔3個多月的時間，最近更在社群曬出超音波照，正式宣布自己升格成為準媽媽。貼文及照片曝光後，立刻喜獲一票祝福。

▲簡廷倪懷孕。（圖／翻攝自Instagram／tinichien）

簡廷倪在文中提到，這段感情正邁入「第三個春夏秋冬」，就在這個倒數迎接新階段的日子裡，上天給了他們大大的驚喜。她興奮地表示：「我們擁有了雙份禮物，雙倍的幸福」，言語中流露出對新生命到來的激動與感恩。除了分享懷孕的喜悅，簡廷倪也透露，這段懷孕過程彷彿冥冥之中自有註定，甚至發生神奇的巧合。她在文末特別標註：「預知夢實在太準了」，似乎早已先透過夢境感應到了寶寶的存在。

▲簡廷倪是簡婕、簡廷芮的妹妹。（圖／翻攝自Instagram／tinichien）

最後，簡廷倪感性地對肚子裡的寶寶喊話：「謝謝寶貝選擇了我們陪你一起成長」，認為這是場雙向奔赴的緣分。從最初夢見孩子的那一刻，到後來真正確定的那一刻起，她的內心便充滿勇氣，「再也沒有任何事讓我退怯。」面對未來育兒的挑戰，簡廷倪承諾將會拚盡力氣守護寶寶，「只願你健康快樂，安穩長大，足矣。」貼文曝光後，立刻湧入大批網友留言送上祝福。