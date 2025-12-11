濱崎步中國演唱會連遭取消　她PO文吐心聲：依然相信人生美好

記者蔡宜芳／綜合報導

近來中日關係緊張，許多日本藝人都紛紛取消在大陸的演出。而日本歌姬濱崎步，原定照常到上海舉辦演唱會，卻在演出前一天臨時收到取消通知，連帶明年1月的澳門場次也被叫停，掀起各界議論。而濱崎步10日在社群抒發心情，並表示「依然相信人生是美好的」。

▲濱崎步的上海、澳門演唱會都遭取消。（圖／翻攝自Instagram／a.you）

濱崎步在貼文中附上一張開心比YA的自拍，寫道：「一旦決定要轉換心情，就果斷地去轉換吧。因為有很多事情，就算一直思考也找不到答案。要面向有光的地方。人生轉瞬即逝啊！以上！」似乎是不想再讓場次取消的事情影響心情。她也於限時動態說：「I still believe life is beautiful.（我依然相信人生是美好的）」態度相當樂觀。

▲▼濱崎步發文。（圖／翻攝自Instagram／a.you）

此前，濱崎步原定在11月29日於上海舉辦演唱會，怎料卻在前一天上午收到取消通知，她也為此透過社群向粉絲道歉、表達遺憾的心情。雖然演出在明面上是取消了，但濱崎步隔日仍留在演唱會現場，與團隊完成了無觀眾演出，敬業態度備受讚賞。

▲濱崎步在上海進行無觀眾演出。（圖／翻攝自Instagram／a.you）