「小李毓芬」吳洛儀生第三胎！　產後狀態被讚爆：看不出剛生完

記者王靖淳／綜合報導

網紅吳洛儀外貌神似女星李毓芬，因此獲得「小李毓芬」的封號，結婚後育有一對寶貝兒女的她，在今年初宣布懷第三胎，並於昨（10）日透過社群開心發文曬出母子合照報喜，並熱情地寫下：「歡迎來到這個世界！！！！」，產後狀態曝光後，立刻掀起網友熱烈討論。



▲吳洛儀生下第三胎。（圖／翻攝自Instagram／love_loyi）

吳洛儀在文中透露，這次的生產過程出乎意料地順利且從容，讓她忍不住感性地驚嘆：「終於有個讓我優雅生產的貼心孩子了，感動。」透過吳洛儀分享的照片可見到，她身穿粉紅色的醫院哺乳服或住院服，頭髮紮成俏皮的高馬尾，臉上帶著淡妝，氣色看起來非常好，完美展現她在文中所說的「優雅生產」狀態。她上半身靠在透明的嬰兒推車護欄上，身體微微向寶寶傾斜，並對鏡頭露出燦爛、幸福的笑容，充滿成為三寶媽的喜悅及驕傲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲吳洛儀長相神似李毓芬。（圖／翻攝自Instagram／love_loyi）

在其他照片中，紀錄吳洛儀生產後與老公及寶寶在產房內的合照，她躺在手術台上，雖然剛經歷生產，但仍探出頭對鏡頭露出幸福微笑。一旁的老公身穿藍色的手術衣，頭戴防護帽，並將口罩拉到下巴，對鏡頭露出燦爛、興奮的笑容，雙手則小心翼翼地抱著剛出生的兒子，模樣相當幸福甜蜜。一系列照片曝光後，除了喜獲一票祝福外，不少人也紛紛留言讚道「媽媽好美」、「生完還是很美」、「完全看不出剛生完。」