《天才衝衝衝》1千集了！徐乃麟錄20年罕見感性：真的很不容易

徐乃麟儘管工作忙碌，仍不時會和粉絲分享生活點滴。他10日便在社群網站有感而發地寫下，節目《天才衝衝衝》錄滿1千集的心路歷程，「真的很不容易啊！」

《天才衝衝衝》迎來第1000集的重要里程碑，身為主持人的徐乃麟感性地說，「真的不簡單」，在這20年來，他始終對身邊好友說，這是自己「人生最快樂的一個節目」。節目不僅陪伴觀眾，也深深融入他的家庭生活，「我跟我太太有時候禮拜六晚上我們還會再看的節目，這真的很不容易啊！」

徐乃麟透露即便身為主持人，錄影時已經知悉內容，但經過後製呈現後，「你再看又是另外一種感覺」，他常常在現場笑到流眼淚，回家再看播出也一樣開心。這份真心喜愛節目的情感，在他字句間流露無遺。

最後，徐乃麟不忘向一路支持節目的所有人致上謝意，「謝謝一直以來所有喜歡和支持天才衝衝衝的觀眾朋友和工作人員們」，並感謝主持群及每一位曾參與錄影的藝人朋友，「有你們才會有這麼精彩的天才衝衝衝」，感性告白讓粉絲與觀眾都十分感動。