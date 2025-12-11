陳泳希苦練粵語大魔王！　登香港開唱圓夢合照「大咖偶像」

▲ JUD 陳泳希登香港指標性音樂節 Clockenflap。（圖／華研提供）



記者翁子涵／台北報導

新人JUD 陳泳希日前受邀參加香港指標性音樂節 Clockenflap，並首度在舞台上詮釋兩首粵語單曲〈可憐〉與〈失望〉，這兩首歌分別改編自她首張正規專輯《當我不敢說》內的〈犧牲〉與〈影子〉。為呈現最佳狀態，JUD 陳泳希展現滿滿誠意，特地拜師學藝香港 Beyond 樂團劉志遠老師，苦練粵語咬字與語氣節奏，並將這兩首歌收錄至她的首張迷你粵語EP《都是自己拿來的》。

▲▼ JUD 陳泳希直呼不可思議。（圖／華研提供）





JUD 陳泳希分享錄音當天，她特別先跟劉志遠老師上了一堂一個多小時的「粵語速成課」，把每一句、每個字都練過一遍，後來甚至請來師母一起協助，JUD 陳泳希表示：「整個過程其實滿好玩的，也讓我感受到粵語在口型、節奏上的細膩。」也透露發音大魔王是「想要」的「想」，她崩潰喊道：「這個字我大概練了40分鐘！」但她仍自信給自己打99分，笑說：「我覺得我還算是滿有粵語天分的，剩下1分就留給『想要』的『想』，我會持續努力把它練好！」



對於這次到Clockenflap演出，JUD陳泳希直呼「夢幻到不行」，也特別感謝師兄林宥嘉：「多虧了宥嘉學長的邀請，我竟然能站上 Clockenflap 的 Main Stage——這麼棒的國際舞台，真的非常榮幸！」不過看似一切順利的表演，卻發生了一個小插曲，「在唱〈影子〉之前，我先講了一下歌名的粵語，但我自己覺得發音好像不太標準，結果台下的觀眾就開始議論紛紛，好像在討論我到底有沒有念對，哈哈！」但當音樂一下，正式開唱之後，觀眾立刻變得非常熱情。JUD 陳泳希開心地說：「大家給了我很多掌聲和尖叫，讓我很感動，也覺得他們真的非常可愛。」



除了上台演出，JUD 陳泳希也化身小粉絲，成功和喜歡的歌手 Jeremy Zucker 拍到合照，但可惜沒有和對方說太多話：「我之前在創作的時候，會先看他做音樂的影片，讓我覺得有一個夥伴在一起做音樂的感覺。這次終於見到本人了，結果太緊張，這些話都沒有講出來。」令她十分懊惱。

