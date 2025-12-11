快訊／余天驚爆罹攝護腺癌　胡瓜震驚「看一次少一次」

記者葉文正／台北報導

胡瓜今天邀集「鑽石舞台演唱會」歌手開記者會，除原班人馬曾心梅、AKB48 Team TP、賴慧如、鍾采穎、翁立友、李翊君等歌手，更網羅余天余祥銓父子，田庄兄哥黃西田，並邀來金曲歌王蕭敬騰壓軸，不過余天今天受訪時表示，這幾年除了開過白內障外，也開刀去除攝護腺癌，不過目前健康無虞，將好好在鑽石舞台演唱會賣力演唱。

▲余天透露罹患攝護腺癌。（圖／記者葉文正攝）

余天自從愛女余苑綺離世後，不僅淡出政壇，也淡出藝壇，僅上次愛兒余祥銓新節目開錄時現身，今天他也提到健康情況，77歲的他透露：「現在常常就是在家哩，躺在床上追劇，當然，白內障也開刀，然後發現有攝護腺癌，就把攝護腺都拿掉了。」

▲胡瓜與歐漢聲主持鑽石舞台之夜演唱會。（圖／記者葉文正攝）

余天也表示，攝護腺癌手術過後，就跟老婆李亞萍分房了，現在各睡各的，可以睡滿八個小時，但是被問到夫妻的性生活，他沒好氣表示：「啊攝護腺都沒了，怎麼做那件事啦，沒了，都沒了。」

▲胡瓜(右)力邀余天復出。（圖／記者葉文正攝）

他也被問到是否有見到余苑綺的一對兒女，余天則黯然表示：「也沒有，打電話都沒人接，已經一年都連絡不到了，過年的話，當然希望可以看到他們，但目前就是都連絡不到了。」