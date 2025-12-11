陳意涵保護胎兒…失手殺死老公入獄！新片狂哭喊話出「眼淚教科書」

記者黃庠棻／台北報導

女星陳意涵在《陽光女子合唱團》飾演一名為了保護腹中胎兒防衛過當、甚至失手殺死丈夫的母親。這次是她與導演林孝謙再度合作，而歷經過小巨蛋舞台與《浪姐》的洗禮，她笑說戲裡的演唱對自己來說只是「一塊小蛋糕」。

▲《陽光女子合唱團》由陳意涵主演。（圖／壹壹喜喜提供）

戲中是音痴，還被稱為「走音天后」，戲外卻隨時隨地都能開唱，陳意涵覺得這次最難的部分就是合唱團的部分，要很多人一起還要合聲，最需要默契。今（11）日劇組特別曝光她在戲裡戲外的可愛片段，陳意涵為了要表現出音痴特色，在戲裡拉高音狂吼大唱生日快樂歌，旁邊對手要制止她說「你喉嚨是被卡車輾過嗎？小孩都要哭了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《陽光女子合唱團》由陳意涵主演。（圖／壹壹喜喜提供）

鏡頭一轉，小朋友呈現出淡定的表情，看起來已經習慣了陳意涵的「瘋癲」。除了這個之外，陳意涵在現場的各種鬧場歡唱，連導演都只能溫柔規勸「記得要保護喉嚨！」

▲《陽光女子合唱團》由陳意涵主演。（圖／壹壹喜喜提供）

陳意涵繼《比悲傷更悲傷的故事》之後，再次跟林孝謙導演的合作，導演在戲劇安排上也挑戰了陳意涵有各種不同層次的哭戲，尤其是因為這次她在《陽光女子合唱團》中，飾演為了保護小孩不惜跟老公拼命的堅強媽媽，她必須詮釋極度傷心、默默委屈、憤怒、不捨等不同情緒，連「怎麼掉眼淚」都要精準區分。陳意涵笑說「我現在可以出一本書教大家怎麼哭。」

▲《陽光女子合唱團》由陳意涵主演。（圖／壹壹喜喜提供）

陳意涵在《陽光女子合唱團》分別需要與2歲與5歲的小孩對戲，戲外她也育有3歲與6歲小孩。她特地將2歲童星帶回家培養感情，讓對方跟自己的小孩一起玩，因為這個年紀的小孩比較不穩定，加上拍戲過程中會面對許多演員，讓2歲童星跟導演的交流遇上問題，甚至在導演一喊卡，馬上就說「導演掰掰！」幸好培養感情後狀況改善很多。

▲《陽光女子合唱團》由陳意涵主演。（圖／壹壹喜喜提供）

另外一位五歲的小演員超貼心，如果演戲時間比較晚，還會跟陳意涵說「媽媽你要早點睡覺喔！」當她在舞台上握著小朋友的手時，看著對方水汪汪的大眼睛，眼淚就止不住地撲簌撲簌地掉下來。

▲《陽光女子合唱團》由陳意涵主演。（圖／壹壹喜喜提供）