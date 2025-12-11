朴娜勑痛罵前經紀人：做事跟狗一樣　遭爆濫用藥物「偷打不明點滴」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名女星朴娜勑近來爆出人品爭議，她在8日發文解釋「已經解開誤會」，怎料，爆料者10日接受《搜查班長》訪問，強調根本不是事實，沒聽到朴娜勑的道歉，也沒有和解。爆料者甚至公開過去在拍攝時與朴娜勑的互動，對方痛罵他「做事做得跟狗一樣，那你幹嘛還做！」直指朴娜勑的性格一輩子不會改了。

▲朴娜勑痛罵前經紀人「做事做得跟狗一樣」。（圖／翻攝自JTBC）



朴娜勑被遭指拖欠前經紀人薪水、愛喝酒、動不動飆罵工作人員，如雪片般的爆料飛來。原以為她退出節目，並於8日發文表示和解後，爭議會就此落幕，怎料，前經紀人A近日接受《搜查班長》訪問，強調兩人根本沒有和解，8日晚間是朴娜勑把他call到家裡，表示想要釐清誤會，在場有藝人本人、現任經紀人、朴娜勑好友。

據A的說法，朴娜勑沒有任何道歉，只有說「如果我們能回到以前那樣就好了」，且當時朴娜勑已經喝了幾杯酒，看上去有幾分醉意，又突然表示「我們去唱歌好了」，談話拖到凌晨，回到家後A倒頭大睡，沒想到，隔天起床就看見朴娜勑發文表示「和解了」，令A相當不解。

▲朴娜勑罵完前經紀人，反而把罪怪在製作單位身上。（圖／翻攝自JTBC）



A並非起初就受不了朴娜勑，而是逐漸被對方的人品壓垮，某次拍攝，他事前提醒「要記得準備道具」，朴娜勑表示「不需要」，卻在開拍當天，叫他馬上變出紅酒、野餐墊等道具，A尷尬表示「找不到道具」，朴娜勑當場飆罵「做事做得跟狗一樣，那你幹嘛還做，是不是要好好教訓你一次了」，當時連造型師等人都跳下來幫忙找道具。

A後來提了辭呈，朴娜勑卻反而打給節目製作單位痛罵「你們今天為何欺負我的經紀人」，把自己的過錯歸咎給別人。A表示自己還沒拿到該結算的薪水，如果不支付，就會向勞工局檢舉，朴娜勑目前則是找了律師反控A涉嫌勒索、威脅。

▲▼朴娜勑前經紀人曝光「點滴阿姨」一事。（圖／翻攝自JTBC）



事實上，朴娜勑除了人品爭議，還扯出「點滴阿姨」，前經紀人A曝光她疑似濫用藥物的照片，朴透過一名「點滴阿姨」多次注射不明點滴，拍下該照片的A則是表示「是為了防止若發生危急狀況，而做出的措施，才會拍下藥物照片」，A也表示那位「點滴阿姨」看起來像是醫生，但又好像不是，「如果不是醫生的話，不能這樣打點滴。」

▲▼朴娜勑遭爆濫用藥物，偷打不明點滴時被前經紀人拍下來。（圖／翻攝自JTBC）



A出自於擔心，有一陣子拒絕給朴娜勑點滴阿姨開出的藥，卻被朴娜勑痛罵：「連這個都沒辦法做到，你到底做這行幹嘛的，做事做得跟狗一樣。」A加碼爆料，點滴阿姨不只一位，連朴娜勑去其他縣市拍攝時，還會有其他點滴阿姨出差來到飯店幫她打針。對此，朴娜勑暫無回應，但相關爭議鬧得韓網沸沸揚揚。