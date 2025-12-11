ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
阮經天爆赴韓「找小20歲女友」
女生最容易忽略的支出黑洞TOP 5
蕭敬騰太暖了「只唱一天唱酬全捐」
41歲周曉涵揭未婚原因！罕曝戀愛鬼故事　蔡昌憲15年婚內幕全說了

記者黃庠棻／台北報導

舞台劇《婚內失戀》改編自鄧惠文醫師的同名著作，從2022年開始，連續三年好評完售，2026年4月將於水源劇場加演回歸，且為「封箱演出」，此後不再加演。除了熟悉的經典的劇場卡司外，更有「星光演員場」，邀請了觀眾熟識的電視、電影圈演員柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽和項婕如帶來的演出，令人相當期待。

▲《婚內失戀》舞台劇最終回封箱演出！柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽、項婕如詮釋三種夫妻關係。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

▲《婚內失戀》舞台劇最終回封箱演出！柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽、項婕如詮釋三種夫妻關係。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

舞台劇《婚內失戀》探討婚姻中要長時間面對一樣的人、大小瑣事，卻因時間流逝而有了不一樣的感受，過去甜蜜戀愛時恨不得時時看著對方，婚後朝夕相處卻只看見對方的種種缺點。劇中將真實呈現三對不同婚齡夫妻的日常生活，讓觀眾一次看透婚姻歷經5年、15年和30年將要面對的光景。

《婚內失戀》由吳維緯編劇與執導，經典演員卡司為吳世偉、杜思慧、張詩盈、莊凱勛、蔡亘晏與黃人傑等演員；第二組星光演員陣容則是柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽以及項婕如等。

▲《婚內失戀》舞台劇最終回封箱演出！柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽、項婕如詮釋三種夫妻關係。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

▲《婚內失戀》舞台劇最終回封箱演出。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

對於演出《婚內失戀》是否有讓自己對於婚姻有新的體悟，李玉璽表示「感到榮幸又覺得封箱可惜，再次接演是因為很喜歡這個劇本，人身在關係裡面時總會有些盲點，讓觀眾藉由演出的形式重新審視自己正在面臨的課題，以及自己究竟想要怎麼樣的關係，我覺得非常有意義！」

李玉璽對於再次演出也很期待「每次排練與演出的過程都會有新的發現，也期待新的卡司能帶來不同的化學效應！」與李玉璽搭檔的項婕如認為角色相當吸引她「小柔這個角色正在學習辨識自己的界線，也在摸索『親密』與『自我』怎麼共存。」

▲《婚內失戀》舞台劇最終回封箱演出！柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽、項婕如詮釋三種夫妻關係。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

▲《婚內失戀》舞台劇李玉璽、項婕如。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

項婕如也因為想挑戰三面舞台而興奮「之前在水源劇場看過戲，三面舞台很像在看魚缸裡的魚群，心想如果可以參與就太好了。」對於繼戲劇《神之鄉》後再次與李玉璽搭檔，項婕如表示「算是又重新認識了彼此，因為我們兩個人隔了一段時間，感覺都有所成長改變，跟第一次合作的時候很不一樣。這次是我第一次演繹已婚女子，很期待可以看見那些彼此還沒形成語言的隱性需求，而正在累積的小裂縫在兩人之間形成張力，可以透過互動去看兩個人如何在日常裡慢慢塑造彼此。」

首次挑戰舞台劇的周曉涵透露「因為沒有挑戰過舞台劇，所以想要試試看，初體驗不太敢試大舞台（像國家戲劇院等級），所以想說在水源劇場演出可能是蠻好的一個初嘗試。可以把自己以新人之姿丟進舞台劇的世界裡。」

▲《婚內失戀》舞台劇最終回封箱演出！柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽、項婕如詮釋三種夫妻關係。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

▲《婚內失戀》舞台劇最蔡昌憲、周曉涵。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

蔡昌憲和周曉涵在劇中飾演一對婚姻進入磨合期的歡喜冤家，周曉涵認為自己雖未進入婚姻，但對這個議題有感「聽很多朋友抱怨，婚姻真的是愛情的墳墓，婚前婚後兩個人，婚前的優點婚後變缺點，可以生小孩但不要結婚，老公是豬隊友等等。所以抱著好奇的心情來體會一下婚內失戀的感覺。」

周曉涵坦言雖沒結過婚，但談過幾段戀愛「曾經在交往的過程中感受過『兩個人的寂寞』，我想感覺應該是有點雷同？當然會害怕這種婚姻啊！」周曉涵笑說自己聽過太多朋友大大小小的鬼故事「所以這應該也是為什麼我已經到了適婚年齡卻還沒結婚的原因」。

蔡昌憲談起接下舞台劇角色的心情「之前劇場表演經驗大多都是音樂劇，第一次要挑戰舞台劇，而且又是以婚姻關係為主題，是我過去比較少呈現的角色面貌。我第一次看劇本時發現，我碰巧跟中班阿偉一樣，在一段穩定關係邁入第15年，所以讀著讀著就覺得這個故事散發著一股光芒，我真的很想詮釋阿偉。」

對於「婚內失戀」這個詞，蔡昌憲坦言一開始是好奇居多，因為比較不熟悉這個主題，他表示「閱讀劇本的過程中，其實這些事件、狀況、對話，對身處在婚姻關係內的人都會蠻有共感，並且在不同的人生階段，感受到的會不盡相同。」他也透露自己看到劇本一段超級有感「我對『老公的避風港——廁所』很有感，坐上馬桶，就可以拋開一切煩惱、焦躁。對於這樣的婚姻並不會害怕，更多是在思考如果我是阿偉，能夠怎麼面對。」

▲《婚內失戀》舞台劇最終回封箱演出！柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽、項婕如詮釋三種夫妻關係。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

▲《婚內失戀》舞台劇柯叔元、何如芸。（圖／艾彼新創股份有限公司提供）

曾有過一段婚姻的何如芸，首次挑戰舞台劇演出，她坦言「因為原著作者是鄧惠文，她是我很喜歡的作家，但婚姻就是一個冷卻的過程，如何在冷卻中不失鮮味我覺得是很需要動腦的，對於『婚內失戀』一詞，我是好奇、有感觸還是感嘆？我想只要是結過婚的應該都算是經驗談吧！」

何如芸也感性表示「我想婚姻就是嘗試過就可以了，人生要嘗試的事情那麼多，有時候來不及重複，一次就夠了。」與何如芸飾演一對經營30年婚姻的柯叔元表示這個舞台劇非常寫實，但又帶有幽默感，把藝術生活化。

談及婚姻，柯叔元也有感而發「原本以為婚姻就是需要用心經營，後來發現婚姻更像是一場修行，必須體諒、信任、珍惜、以愛為前提，不據理力爭，這樣子人生應該就能夠沒有遺憾了。」

《婚內失戀》改編自暢銷作家鄧惠文醫師同名著作，探討明明面對一樣的人事物，卻因為時間流逝，讓伴侶產生了婚前婚後的不同。鄧惠文醫師表示，如果在婚姻中因為對方的改變而感到不開心，可能要先自問「我在這個改變中『貢獻』了什麼？」因此夫妻看對方最不滿意的那個點，一定是自己不能面對的點，「而對方的改變，其實可能是自己豢養出來的一種狀態。」

