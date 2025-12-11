李千娜罕曬黃尚禾一家五口！　甜蜜同框：謝謝你們在

記者張筱涵／綜合報導

李千娜6日於台北國際會議中心舉行出道18年來首場個人大型演唱會「入戲」，現場座無虛席。她在完成演出後於社群分享多張合照，第一張便是與老公黃尚禾、女兒顧穎、兒子及小兒子的一家五口合影，引發粉絲熱烈迴響。

▲李千娜曬一家五口合照。（圖／翻攝自Instagram／n_a_n_a_l_e_e）



[廣告]請繼續往下閱讀...

李千娜順利完成演唱會後，上傳多張和親朋好友的合照，第一張就擺上最親愛的一家五口合照。從照片中可見，全家人穿著統一的黑色紀念T恤，氣氛溫馨。李千娜抱著最小的孩子，黃尚禾則站在一旁有些靦腆，一家人合體力挺演唱會，畫面幸福滿滿。

不只如此，李千娜也在貼文中深情寫下：「謝謝你們在，我愛你們呀～還有好多好多人都沒合照到，殘念！下一場我再好好搜集，#入戲Part3。」

李千娜今年推出台語翻唱專輯《千娜舞台秀-彼段過去經過阮兜口》，此回迎來久違的大型個唱，她曾坦言壓力不小，加上先前忙於舞台劇排練，與老公黃尚禾的相處時間因此變少，一天能好好聊天的時刻大多只剩睡前。

李千娜接受《ETtoday星光雲》專訪時提到，翻唱歌曲〈孤女的願望〉最貼近自己的人生。他19歲結婚生子，離婚後獨自撫養一對兒女，孩子幼年時她忙於銀行工作，對沒能陪伴他們長大感到愧疚。後來女兒顧穎搬到台北與她同住，黃尚禾逐漸成為母女間的重要橋梁，也引導母女倆有更多真誠對話。李千娜回憶，這才知道女兒小時候生病也不敢說，只因擔心讓媽媽擔心，讓她心疼不已。

對於黃尚禾的陪伴，李千娜滿懷感激：「很謝謝他在。」她形容老公是開朗的大E人，容易與孩子相處，也會耐心指導正挑戰戲劇試鏡的女兒，給予滿滿情緒價值，讓她看見孩子不一樣的成長。

夫妻互動甜蜜，李千娜稱讚老公「聰明又邏輯好」，專輯中的〈無法度按捺〉更是她想像25歲時純愛表白給老公的歌曲畫面。被問到未來是否會夫妻合唱？她笑得喘不過氣：「先不要啦！雖然他饒舌很強，但要遇到適合的歌再說，我目前沒有規劃！」