直男老公送生日禮物「丫頭打開傻眼」！在一起14年：他真的不理解我

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）最近上《女王大人》透露，老公多年來送的生日禮物「我都不能理解」，其中有一年收到的禮物，更是讓她直呼「特別不能理解」！

▲丫頭無法理解老公送的禮物。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



[廣告]請繼續往下閱讀...

丫頭透露，老公那年送了一個小豬圖案的手錶，而對方之所以送這個禮物，是因為阮經天在電影《周處除三害》中戴了小豬錶，但她打開後的第一反應是，「什麼意思？！」

▲▼丫頭老公有次還送小豬手錶。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



對此，老公當下十分自豪地說：「這支手錶很紅耶！」但丫頭完全不理解背後的意圖，只能再次問：「然後呢？所以它是什麼意思？我不懂，送我手錶總是要有原因吧？！」

▲▼丫頭一開箱就傻眼。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



最令丫頭錯愕的是，這並非她需要或想要的東西，「我也沒有看我身邊的人有誰在說這個很厲害，或是這個很難買。」她更想強調的是，「我們從交往到結婚14年了，我從來沒有戴手錶，他應該要知道我是不戴手錶的人，我也沒有戴手錶的習慣。」

▲丫頭沒有戴手錶的習慣。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）



丫頭坦承當下確實有生氣，「我就說你送這個，我不理解你的腦袋在想什麼？」但老公依然困惑她為何不開心，讓她只能回：「我應該要開心嗎？我連演都演不出來，因為他真的不理解我。」

▲丫頭直呼老公真的不理解她。（圖／翻攝自YouTube／緯來綜合台）