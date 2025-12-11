周董好友被告涉侵占股東156萬　由布院Milch蛋糕差點害了他

▲周杰倫的好友范牧群最近被曾經合夥的股東指控侵占公司金額，所幸一審法官還他清白。（圖／翻攝自Youtube 頻道「Jason好好聊」）

圖文／CTWANT

華語流行天王周杰倫的好友范牧群經常投資做生意，其中包括周杰倫經典歌曲「我不配」MV的取景地「Mr.J義法廚房」，以及近年來聲名大噪的手搖飲店「麥吉machi machi」，都獲周杰倫力挺站台，甚或合資經營。不過范牧群卻被曾經合夥的股東指控侵占公司金額156萬3522元，並遭到台北地檢署起訴，所幸台北地院於今年（2025）11月28日宣判范牧群一審無罪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲周杰倫經常為好友范牧群的創業品牌站台，兩人交情深厚。（圖／翻攝自周杰倫IG）

此案背景為范牧群於2018年9月20日和多名友人包括陳春湖、劉儀瑩、黃瑜雯合夥成立蜜酪香股份有限公司，將當時連續4年獲得世界金賞冠軍的日本由布院必吃Milch半熟起司蛋糕引進台灣販售，並把櫃位設置在新光三越站前店。

不過由於經營不善，蜜酪香股份有限公司最終於2023年12月31日宣布熄燈停業，雖然日本由布院的Milch半熟起司蛋糕依舊受到觀光客喜愛，更是美食部落客們樂於分享的經典美食，但台灣卻是再也見不到其身影。

▲范牧群和多名友人合夥成立蜜酪香公司，將當時連續4年獲得世界金賞冠軍的日本由布院Milch半熟起司蛋糕引進台灣販售。（圖／翻攝自Milch由布院臉書）

此外，范牧群更和蜜酪香公司合夥人們因公司資金的流動問題鬧翻，被股東劉儀瑩指控擅自把蜜酪香公司名下的銀行資金匯轉10筆款項至個人名下的帳戶，共計156萬3522元，涉犯業務侵占。

檢方偵查過程中范牧群否認犯行，表示大部分的款項「應是我會跟會計講我墊了哪些錢，之後會計再放款給我」、「當時公司已經沒有錢經營公司，所以很多款項都是由我先代墊」，然而檢察官考量蜜酪香公司以及范牧群的銀行帳戶中確實有此筆金流紀錄等證物，以及劉儀瑩丈夫林聖鈞偵訊中的證詞後，依業務侵占罪起訴范牧群。

為審酌此案，合議庭先後傳喚了劉儀瑩、林聖均、蜜酪香公司股東兼主廚林我鑫、3名股東出庭作證以及為蜜酪香公司記帳處理報稅、記帳事宜的順昇記帳及報稅代理人事務所負責人張淑慧。

在審理過程中，張淑慧向法院證稱蜜酪香公司虧損已經高達1346萬1018元，其中范牧群已經先代墊了373萬8755元，其中包括央廚租金、央廚仲介費、央廚押金以及機器電爐訂金等。

林我鑫也證稱，公司營運公司過程偶有代墊款項情形出現，且只有范牧群會代墊款項，當公司發不出薪水時，他曾請會計告知范牧群，范牧群也會在當天下午匯款到公司帳戶，所以他知道薪資部分是由他所代墊的。

合議庭審酌後，認為公司在草創初期諸事繁雜，有許多費用需要支出，范牧群身為負責人先墊付款項以後，再由公司匯款返還屬於合理範圍，且根據張淑慧的證詞，范牧群實際代墊金額高達373萬8755元，明顯大於起訴書所載的侵占金額，最終認定證據不足，宣判范牧群無罪。

本刊致電「麥吉machi machi」詢問范牧群的回應，員工表示若有訪問需求，必須先寄email至電子信箱由團隊審核是否方便安排，後續本刊記者寄email 詢問，不過截稿前仍未獲得回應。

延伸閱讀

▸ 天王好友被告2／周董超挺「麥吉」成幕後推手！ 餐飲帝國還有這些名店

▸ 女員工習慣提前30分鐘到公司被開除 她不滿提告！法院：解雇合理

▸ 原始連結