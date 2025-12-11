吳建豪被瘋傳暴瘦20KG臉凹陷！　她巧遇本尊揭真相：單純不會自拍

記者陳芊秀／綜合報導

男星吳建豪（Vanness）近期因外型變化引發外界高度關注，傳出短短數月內瘦了20公斤。日前他曾上傳一張對著電梯鏡子的自拍照，消瘦的身形與臉頰凹陷的模樣，讓不少粉絲擔憂他的健康狀況。雖然他隨後拍片澄清是「角度惹的禍」，強調自拍技術的重要性，但仍有部分網友半信半疑。而曾是《女人我最大》班底的陳薇近日曬出兩人合照，再次確認他狀態絕佳。

▲吳建豪一張自拍照，被瘋傳暴瘦20KG！。（圖／翻攝自小紅書）

陳薇巧遇吳建豪，限動PO出合照，由她持手機自拍。照片中，吳建豪身穿黑色T恤搭配金色項鍊，頭戴深色鴨舌帽，雖然下顎線條明顯，雙頰也沒有凹陷，但氣色看起來相當不錯，對著鏡頭露出微笑，眼神明亮且精神飽滿，完全不見日前自拍照中的暴瘦感。

▲陳薇巧遇吳建豪，自拍合照確認對方狀態十分健康。（圖／翻攝自IG）

同時陳薇在限動中幽默寫道：「巧遇了建豪同學，確認了狀態10分健康，沒有這麼瘦。」親自驗證好友的身體狀況無虞。針對先前的暴瘦誤會，她也忍不住吐槽吳建豪：「單純的不會自拍。」並附上一個笑哭的表情符號。這張合照不僅間接破除了暴瘦20公斤的傳聞，也再次證實了吳建豪先前所說的「自拍技術很重要」果然所言非虛。