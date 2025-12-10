女團成員懷孕4個月被抓去驗毒！　「前夫還當兒子面偷情」憤怒離婚

記者蔡琛儀／台北報導

由「財富女神」王宥忻親自操刀打造的熟齡女團 「F40」日前宣布成軍，成員為王宥忻、關關、Cony、艾軒，條件設定「必須年過40歲，而且離過婚」，最年輕的關關雖未滿40歲，人生卻最像八點檔，她因前夫吸毒，懷孕四個月時和前夫被帶進警局驗尿，最後因前夫外遇還被兒子撞見而決定離婚，好在她現在婚姻幸福，丈夫更一起照顧她與前夫所生的兒子。

▲王宥忻打造熟齡女團F40。（圖／《女神愛啪啪》提供）

發起人王宥忻同時是團長兼老闆，所有組團費用由她一力承擔。她認為團員不只外型亮眼，更重要的是「每一個人一開口都有戲」，她要把這些人生故事推向舞台，把脆弱與傷口變舞台能量。

成員Cony曾扛債入獄四年，在牢裡考證照、教英文，重新改寫人生。出獄第三天就離婚，後遇見現在的老公，享受第二春；艾軒則曾因小三踏進家門瞬間清醒，灑脫離婚後把十年變「人生實驗」，環遊世界、學習投資，連耳朵都整過，未花費超過500萬，她笑說：「投資自己比愛錯人划算。」

▲左起Cony、王宥忻、關關、艾軒。（圖／《女神愛啪啪》提供）

四人在婚姻裡真正看清自己、重新認識自己，F40的團名除了年齡，象徵再次盛開、終於自由、無畏未來。她們現在也正為新單曲《愛啪啪》密集訓練，自嘲排完舞比化妝師更需要推拿師。