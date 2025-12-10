陳晨威啾啾火速登記結婚！昨天才求婚成功　甜蜜現身戶政畫面曝光

記者田暐瑋／綜合報導

樂天桃猿外野手陳晨威9日向中信兄弟啦啦隊女孩啾啾成功求婚，10日現身戶政事務所，正式完成結婚登記，短短半年內迅速進展。

甜心（谷恬欣）在社群媒體上PO出影片，只見陳晨威和啾啾在戶政事務所，陳晨威身穿卡其色正式套裝搭配花襯衫，啾啾則身穿白色小禮服，兩人手持粉白色花束，臉上洋溢著幸福與緊張的神情，甜心在限時動態中祝賀道：「陳先生陳太太恭喜！」

▲陳晨威和啾啾登記結婚。（圖／翻攝自甜心IG）

陳晨威求婚時，甜蜜向啾啾告白：「你的背號是49剛好是我背號98的一半，我相信這是緣份，也或許是註定，感謝老天爺讓我有機會認識你，遇見你，你是我的一半，因為有你，才變成我們，所以，你願意嫁給我嗎？」黃文文透露：「鏡頭後的我早以熱淚盈眶，好開心這場求婚成功。」

經紀公司直言，Julia 對陳晨威影響極大，是真正能讓陳晨威安定下來的人，兩人交往後的互動，外界都看在眼裡，雙方對彼此相當真誠，其中Julia的穩定力量更讓陳晨威踏實不少，「女生很成熟，讓男生很有安定感，就是一個moment，他想定下來。」



