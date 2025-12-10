記者張筱涵／綜合報導

台灣主辦單位「藝尚 Artique Production」宣布，原訂2026年1月4日在台大綜合體育館舉辦的《2025 LEE CHAE MIN FANMEETING TOUR ‘Chaem-into you’ in TAIPEI》正式取消。

▲李彩玟原定於明年1月登台，今天宣布取消。（圖／藝尚提供）



藝尚表示「由於不可抗力因素，無法確保可以將完整的活動體驗帶給觀眾，因此我們感到非常遺憾和抱歉向大家通知本場活動取消的消息」，並向粉絲致上歉意，已購票觀眾將全額退費，退票方式依ibon售票系統指示辦理，相關資訊可至相關網頁查詢或或洽客服中心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息一出，粉絲群大為不滿，網路上湧入大量批評與疑問。不少粉絲認為主辦應提供更清楚理由，也有人抱怨投入的交通、住宿與時間成本全被打水漂，「場地大票房不好，不能換場地嗎，真的超爛」、「你們主辦真的爛死了」、「我的各種成本……」、「換場地不行嗎」、「好不容易買到好位置現在說取消」、「太誇張了」、「不可抗力因素到底是什麼？」

▲李彩玟台灣見面會取消。（圖／翻攝自FACEBOOK／藝尚 Artique Production）



李彩玟於2021年以《High Class》出道，2022年成為《音樂銀行》固定主持人，與IVE張員瑛及LE SSERAFIM洪恩採搭檔，提高曝光度，2023年演出《浪漫速成班》一炮而紅，2024年在《名校的階梯》首度擔任男主角，2025年臨危接演《暴君的廚師》也收獲好評。