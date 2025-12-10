Lulu認工作低潮「一度萌生退意」！　被療癒痛哭：人生最厲害的訪問

記者孟育民／台北報導

公視人文紀實節目《列車人生》12月11日起每週四晚間9點於公視與公視+播出，由台灣公視與新加坡新傳媒首度跨國合製，首集邀請金鐘主持人黃路梓茵（Lulu）擔任列車旅人，前進芬蘭展開一場療癒身心的列車之旅。Lulu在節目中大方分享工作低潮的心路歷程，透過跳冰湖、追極光、拜訪聖誕老人村等特色體驗，重新找回對工作的初心與熱情。

▲▼Lulu黃路梓茵前往芬蘭展開一場療癒身心的列車之旅。（圖／公共電視、新傳媒提供）

Lulu坦言出發前心情複雜，半開玩笑地說：「我是標準事與願違的人，像以前金鐘獎我太想拿到了，但就是沒有。所以這次告訴自己要放輕鬆，我不是為了極光來的，是為了想體驗人生。」



談到身兼主持人、歌手、演員的多重身份，Lulu坦承光是角色轉換就充滿壓力：「在《綜藝大熱門》要當憲哥（吳宗憲）旁邊的調皮鬼，主持典禮時又要控制全場，我沒辦法做到大家的期待，會覺得很傷心。」沒想到這趟放下得失心的旅程，反而讓她在追極光時遇見六次以上的極光大爆發！

▲Lulu重拾信心。（圖／公共電視、新傳媒提供）



旅程中，Lulu更挑戰在零下20度的氣溫穿泳裝跳入冰湖，冷到尖叫「腳不是我的！」隨後她體驗芬蘭傳統桑拿文化，在冰火交融中沉澱心靈，意外找回對工作的熱情。芬蘭連續七年蟬聯《全球幸福指數報告》中的「世界最幸福國家」冠軍。這個擁有18.8萬個湖泊的「千湖之國」，以桑拿、冰釣、馴鹿、極光等獨特體驗，讓Lulu重新感受生活的幸福感。

▲▼Lulu踏上「全球最幸福國家」芬蘭，尋找「幸福的定義」。（圖／公共電視、新傳媒提供）





Lulu分享這趟旅程最期待是搭乘北極特快車Santa Claus Express前往聖誕老人村。這班從坦佩雷到羅瓦涅米的過夜臥鋪列車，車廂裝飾宛如童話世界。見到聖誕老人的那刻，她激動地說：「我明明沒見過這個人，但覺得好熟悉，好像把過去遺落的拼圖一塊塊拼起來了！」訪問結束後，Lulu更感動落淚：「這是我人生中最厲害的訪問！今年我遇到很多工作低潮，覺得不想做這工作了，但現在覺得這工作超棒。如果不是因為這工作，我也不會見到聖誕老人。」





