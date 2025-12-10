ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

陳晨威啾啾火速登記結婚！
超商連5天「買1送1」懶人包
《暴君的廚師》李彩玟台北見面會突喊卡
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

葉子誠 河北彩伽 李進良 一隻阿圓 孫協志 峮峮 朱孝天 龔琳娜

Lulu首搭頭等艙！想看富士山「超ㄎ一ㄤ反應」全被陳漢典拍下：確實忘了

記者潘慧中／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）最近和陳漢典一起去日本，摯友也跟著同行。有趣的是，第一次搭乘頭等艙的她，原本想一睹富士山的風采，沒想到超ㄎ一ㄤ反應全被老公拍了下來，經過對方提醒「才恍然大悟」。

▲▼Lulu。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

▲Lulu想一睹富士山的風采。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

Lulu 9日在Instagram限時動態坦言，這是她出道多年來首度搭頭等艙，神級美食讓她直呼「分分秒秒都被嚇壞」，更不用說第一次踏進頭等艙貴賓室的感受，「簡直浮誇了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼Lulu。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）▲▼Lulu。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

▲Lulu第一次搭乘頭等艙。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

搞笑的是，Lulu搭機過程中，臉靠窗想看富士山，卻完全忘了往下看，讓目睹一切的陳漢典溫馨提醒：「要看富士山要往下看才看得到喔！」

▲▼Lulu。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）▲▼Lulu。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

▲陳漢典提醒Lulu要往下看才看得到。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

至於此行前往日本的目的，Lulu則語帶神秘地說，「完成一個超級任務，敬請期待」，身旁的陳漢典甜蜜地摟著她，互動可說是越愛越大方。

▲▼Lulu。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

▲Lulu和陳漢典最近前往日本。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Lulu黃路梓茵陳漢典

推薦閱讀

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！鄭人碩現金一次付清 昔日真相曝

被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！鄭人碩現金一次付清 昔日真相曝

8小時前

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討…鄭人碩也被捲入

小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討…鄭人碩也被捲入

9小時前

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！假報備女友…出門開戰主播女兒

球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！假報備女友…出門開戰主播女兒

8小時前

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲　家屬悲痛證實

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲　家屬悲痛證實

12/9 15:32

25歲葉子誠離世死因曝光！　他悲揭最後對話…赴靈堂瞻仰遺容

25歲葉子誠離世死因曝光！　他悲揭最後對話…赴靈堂瞻仰遺容

7小時前

「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！超辣小三是主播女兒 被揭露骨私訊

「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！超辣小三是主播女兒 被揭露骨私訊

8小時前

河北彩伽耶誕戰袍尺度太誘人！　無預警宣布重磅好消息

河北彩伽耶誕戰袍尺度太誘人！　無預警宣布重磅好消息

18小時前

五月天經紀人發文「疑10字反擊朱孝天」！　網提2缺失搖頭：太失望

五月天經紀人發文「疑10字反擊朱孝天」！　網提2缺失搖頭：太失望

12/9 11:56

李進良愛女Emma最新動向曝光　首談與小禎小7歲男友互動！

李進良愛女Emma最新動向曝光　首談與小禎小7歲男友互動！

19小時前

一隻阿圓「上半身全透視」！馬來西亞脫了 比基尼解放超兇上圍

一隻阿圓「上半身全透視」！馬來西亞脫了 比基尼解放超兇上圍

12/9 15:52

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！恢單3月：花若盛開蝴蝶自來 29字曝現況

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！恢單3月：花若盛開蝴蝶自來 29字曝現況

12/9 11:25

孫協志不捨峮峮遭網路暴力　嚴肅發聲：多點同理心積口德

孫協志不捨峮峮遭網路暴力　嚴肅發聲：多點同理心積口德

19小時前

熱門影音

朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」

朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」
一聽到前男友趙駿亞　李燕秒離席：走囉～

一聽到前男友趙駿亞　李燕秒離席：走囉～
李燕誇鍾欣凌「什麼都能演」　被她重新點燃演員魂

李燕誇鍾欣凌「什麼都能演」　被她重新點燃演員魂
洪佩瑜首登北流！ 開唱成名曲〈踮起腳尖愛〉

洪佩瑜首登北流！ 開唱成名曲〈踮起腳尖愛〉
《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了
李芷婷認了穩交圈外男友　已聊到結婚：等我變超級巨星！

李芷婷認了穩交圈外男友　已聊到結婚：等我變超級巨星！
李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿

李珠珢訪到一半往前走...　看記者舉麥辛苦幫忙拿
阿信虧吳建豪：太瘦了　他不服..對鏡頭猛秀肌肉

阿信虧吳建豪：太瘦了　他不服..對鏡頭猛秀肌肉
粉絲嘆F4合體「不完整」　阿信承諾「不放棄呈現完整陣容」

粉絲嘆F4合體「不完整」　阿信承諾「不放棄呈現完整陣容」
朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭

朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭
角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格

角度好重要！暴瘦臉→超結實臂肌　吳建豪揭真相：自拍技術不合格
羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！

羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！
許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

許瑋甯高燒39度「兒被迫分離爆哭」　曝「一孕傻三年」事蹟：滿扯的！

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

李芷婷認了穩交圈外男友兩年　已聊到結婚：等我變超級巨星！

李芷婷認了穩交圈外男友兩年　已聊到結婚：等我變超級巨星！

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

看更多

【北海道地震＋海嘯】警報聲、廣播聲、搖晃聲全湧上耳邊...

即時新聞

剛剛
剛剛
14分鐘前0

金唱片懶人包／卡司、票價、售票日一次看！大巨蛋交通接駁全攻略

17分鐘前0

陸2025短劇「10億俱樂部」！《太奶奶》2季衝破30億　韓雨彤7部全達標

18分鐘前0

串流收視週榜／《人浮於愛》結局大灑狗血！　朴敘俊新劇重逢初戀

39分鐘前0

虞書欣新戲「說要空降」卻消失！粉絲撲空傻眼了　微博掀兩派爭議

49分鐘前0

親爸被向太爆「時日無多」　郭碧婷曝罹癌父近況…標靶+化療都做了

51分鐘前1

「性感小野貓」玟妡狂衝 89 萬票　大尺度美照極度舒壓

1小時前1

郭碧婷隔6年在台公開露面…曝「向佐在台北」甜認向太：給很多錢錢

1小時前1

五熊「媽媽要被榨乾了」 產後2個月吐想哭心聲：我到底經歷了什麼

1小時前0

「哈洗大叔」崔代勳高雄跳撒嬌舞爆紅！曾窮到買不起女兒的書

1小時前0

63歲陳雷太狂！　開唱秀「一字馬+翻跟斗」全場看呆了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 被目擊「狂掃9個A貨包」寵小薰！
    8小時前1423
  2. 小薰美齒賒帳拖2年！　欠費14萬遭診所追討
    9小時前2827
  3. 球星林劭安爆劈腿「訂房要找隔音好」！
    8小時前1816
  4. 快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲
    12/9 15:322612
  5. 25歲葉子誠離世死因曝！他悲揭最後對話
    7小時前61
  6. 「女籃界峮峮」球星男友爆偷情！
    8小時前1821
  7. 河北彩伽耶誕戰袍尺度太誘人！
    18小時前307
  8. 五月天經紀人發文疑10字反擊朱孝天！
    12/9 11:561418
  9. 李進良愛女Emma最新動向曝光　首談與小禎小7歲男友互動！
    19小時前81
  10. 一隻阿圓「上半身全透視」！
    12/9 15:5242
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合