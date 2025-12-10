Lulu首搭頭等艙！想看富士山「超ㄎ一ㄤ反應」全被陳漢典拍下：確實忘了

記者潘慧中／綜合報導

Lulu（黃路梓茵）最近和陳漢典一起去日本，摯友也跟著同行。有趣的是，第一次搭乘頭等艙的她，原本想一睹富士山的風采，沒想到超ㄎ一ㄤ反應全被老公拍了下來，經過對方提醒「才恍然大悟」。

▲Lulu想一睹富士山的風采。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



Lulu 9日在Instagram限時動態坦言，這是她出道多年來首度搭頭等艙，神級美食讓她直呼「分分秒秒都被嚇壞」，更不用說第一次踏進頭等艙貴賓室的感受，「簡直浮誇了！」

▲Lulu第一次搭乘頭等艙。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



搞笑的是，Lulu搭機過程中，臉靠窗想看富士山，卻完全忘了往下看，讓目睹一切的陳漢典溫馨提醒：「要看富士山要往下看才看得到喔！」

▲陳漢典提醒Lulu要往下看才看得到。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）



至於此行前往日本的目的，Lulu則語帶神秘地說，「完成一個超級任務，敬請期待」，身旁的陳漢典甜蜜地摟著她，互動可說是越愛越大方。

▲Lulu和陳漢典最近前往日本。（圖／翻攝自Instagram／sunnygirl800424）