蒼井優老公突病倒！連續3天缺席節目影響大…最醜諧星變人氣主持

記者陳芊秀／綜合報導

日本知名主持人山里亮太同時也是諧星組合「南海甜心」成員，老婆是國民女神蒼井優，婚後人氣更旺。而他最近連續3天缺席主持的晨間節目，原因是身體不適，本人在昨日（9）發文「請讓我休息一下」，引發日網憂心。

▲山里亮太是國民女神蒼井優的老公，如今是當紅主持人。（圖／翻攝自X）

山里亮太目前有4個主持節目，其中包括日本電視台的早晨資訊節目《DayDay.》，以及台灣觀眾熟悉的《戀愛心機又怎樣》、《週六作什麼》、搭檔東野幸治主持《東野山里的Input》等，再加上節目配音、手上共5個節目。其中《DayDay.》是週一至週五都有播出，8日當天突然缺席，共同主持的主播武田真一轉達：「其實山醬（山里亮太）因身體不適請假了。」而9日由與山里亮太同經紀公司的東野幸治代打主持。

為何山里亮太突然缺席？據日媒《FLASH》報導，媒體人透露，山里亮太幾天前就表露過身體狀況不佳的擔憂。他除了週一至週五主持《DayDay.》，週六主持《週六做什麼？》，一週有6天都在主持直播節目。加上他還在日本各地舉行脫口秀巡演，行程太繁重。

▲山里亮太週一至週五主持晨間直播節目，週六也有主持直播節目。日本觀眾一周見他6天在直播。（圖／翻攝自X）

山里亮太於12月3日播出的深夜廣播節目中，談及忙碌的現況「我覺得我差不多快要爆掉了」，心理狀態疑似到了極限。接著他說「演出、活動重疊太多，忙到時間完全不夠用」，坦言現在的狀況極為疲憊。

過去山里亮太曾連續3年被選為吉本興業「最醜男藝人排行榜」冠軍，並進入殿堂級，經過不斷打拼，現在成為電視台早晨節目的王牌主持人。他突然不在馬上掀起議論，本人於9日在社群平台X發文：「非常抱歉。由於身體不適，請讓我稍微休息一下。等我回來的時候還請大家多多指教。」該則貼文超過600萬觀看，可見他的高人氣，網友也不斷湧入留言打氣。

▲山里亮太病倒缺席節目，發文向大眾致歉。（圖／翻攝自X）