42歲宋米秦當媽練出「11字腹肌」火辣美照曝光　親曝私下鍛鍊秘訣

來自韓國的「時尚媽咪」宋米秦近期頻頻在節目上介紹各種韓國好物，私下也熱衷發掘最新的保養與健康新鮮事，她笑著透露，能一直維持好狀態，全靠自己「永遠在找更好的方式照顧身體」，前不久更在社群曬出多張美照，自信展現緊實小蠻腰及修長美腿，讓不少網友眼睛為之一亮。

▲宋米秦連續兩年擔任保健飲代言人。（圖／木妍芯提供）

今年，宋米秦再度擔任保健品牌代言人，她直呼既開心又踏實，因為能夠持續分享自己真正使用過、且喜歡的產品「我是甜食控，不愛苦的東西，所以有些口服的保健食品我都會怕怕的，這一個喝起來我覺得很好喝，希望能幫助更多人知道這個好東西，解決大家的煩惱。」

從女神團體Dream Girls出道，如今宋米秦已成為媽媽，對於要努力身材維持相當有感，她表示「體態真的是沒辦法裝！年輕時候跟現在比一定有歲月的痕跡，尤其像代謝變慢等等，所以的確對自己會比較沒有自信，更會在意平常保養，要隨時注意自身狀況。」

面對許多女星工作時最害怕的水腫，宋米秦坦言自己這兩年確實遇到這個困擾「雖然我生完小孩體重蠻快就回來，但發現超過40歲後，可能代謝變慢，也會開始遇到水腫問題，加上台灣天氣比較潮濕，我也有聽到很多女生都會有這方面的煩惱。」

被問到平時除了使用保健品輔助之外，如何維持好身材，宋米秦直率表示，自己主要依靠運動維持體態「運動部分我現在都是做皮拉提斯，每週一次到兩次。」升格為媽媽後，日常生活也變成她的自然運動量，笑說「有時候其實照顧小朋友根本就是日常運動！」

