小薰被爆「拖欠牙醫14萬」鄭人碩也知情　經紀人列3項聲明回應！

記者黃庠棻／台北報導

女星小薰（黃瀞怡）從《我愛黑澀會》出道，跨足戲劇圈後交出漂亮成績單，曾奪下金鐘獎迷你劇集電視電影女配角，跟同是演員的男友鄭人碩交往多年。怎料，小倆口近日卻捲入拖欠牙醫診所款項的風波，對此小薰也透過經紀人回應。

▲小薰被爆拖欠牙醫診所14萬。（圖／翻攝自Instagram／estherxun）

小薰今（10）日被週刊爆料，在台北知名牙科診所進行隱適美牙齒矯正，中途變更成「牙齒貼片」，療程途中拖欠14萬元的治療費，知情人士透露她雖然態度良好，但總以「下次會付」推託，而男友鄭人碩也在同家診所看牙，員工也曾向男方提醒她的欠款問題，得到的回覆是「回家就轉帳」，但診所仍沒有收到款項。

▲小薰被爆拖欠牙醫診所14萬。（圖／翻攝自Instagram／estherxun）

對此，小薰也透過經紀人做出回應，特意列了3項聲明，強調「⁠​款項已結清」，表示「人醫療與財務事宜已在內部妥善處理，所有相關款項均已結清完畢」，但因為私事被爆料，經紀人透過回應緩頰「因為是她個人私事，不好意思要佔用公共版面。謝謝大家的理解。」

▲小薰透過經紀人做出回應。（圖／翻攝自Instagram／estherxun）

最後，小薰否認了拖欠牙醫款項，也承諾「未來還是會專注於工作與自我提升，努力用作品說話。」