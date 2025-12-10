ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
大咖韓星「曾合作趙震雄」揭私下關係
曾自稱母胎單身！林廷憶爆「穩交」　神秘同居人貼心忙進忙出

▲曾說過自己是母胎單身、而且現在是空窗期的林廷憶，被爆有穩交對象。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

24歲的林廷憶因在《影后》飾演「史艾瑪」一炮而紅，她在劇中為達目的不擇手段，甚至介入謝盈萱與薛仕凌的婚姻，讓觀眾氣得牙癢癢。雖然在劇裡當小三，不過林廷憶2022年受訪時提到自己是「母胎單身」，今年接受訪問時又說已經「空窗三年」，感情世界相當神秘。但時報周刊CTWANT接獲爆料，稱林廷憶其實有一位固定交往的對象，而且似乎已經同居。

10月24日下午3點半，本刊直擊林廷憶的同居人騎機車到附近的自助洗衣店送洗衣服，隨後返家，1個小時後林廷憶和同居人一起下樓，後者同樣戴著安全帽騎機車出門，而穿著居家的林廷憶手上拿著一包香菸，在住處附近散步，走沒幾步便點起香菸解癮。隨後，她走到巷子口靜靜地站在路邊放空，抽完第一根，將菸頭彈掉，還把菸絲也彈乾淨才將菸蒂收好，接著看似沒過足癮的她又點了第二根繼續吞雲吐霧。

▲本刊直擊林廷憶的同居人騎車送洗衣服。（圖／讀者提供／CTWANT提供）

▲同居人出門後，林廷憶在樓下抽菸發呆。（圖／翻攝自黑男IG／CTWANT提供）

4點半左右，室友騎著機車拿回送洗的衣物，林廷憶緩緩走向對方，幫忙拿了一個空袋子，而同居人則抱著裝衣服的袋子，兩人人一起走回住處。直到深夜仍未見他們出門，僅在晚間10點左右，同居人下樓拿了外送食物。

▲拿回洗好的衣服後，林廷憶與同居人分工走回住處。（圖／翻攝自黑男IG／CTWANT提供）

或許是連日的大雨影響，觀察期間林廷憶鮮少出門，與同居人似乎屬於居家型。除了21日下午近4點，搭乘黑色廂型車至新北市新莊區疑似有拍攝工作外。平時採購、送洗衣服等需要出門的部分都是同居人在跑腿。22日下午2點多，同居人全身防雨裝備在大雨中出門，先走路到附近郵局寄信，接著又到超市購買一大袋食材才返家。

▲林廷憶不常出門，除非有工作必須外出。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

▲生活上的大小事幾乎都是由同居人處理，雖然下著大雨，林廷憶同居人還是出門跑郵局，並買食材回家。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

在《影后》爆紅前，林廷憶曾入選台北電影節的非常新人，也演過女同志片《雨水直接打進眼睛》，將同志對同性友人間的複雜情感詮釋得相當細膩。當時林廷憶受訪時說自己沒談過戀愛，靠平常與女同學之間的相處來揣摩演戲時的心情，並說雖然有被男生告白的經驗，她卻心如止水，但也覺得告白者很勇敢。而似乎已經有交往對象的她，現在演感情戲應該可以代入親身經歷，讓本來就很棒的演技更上層樓。

▲林廷憶稱自己沒談過戀愛，在拍攝《雨水直接打進眼睛》時靠與同學的相處揣摩演技。（圖／翻攝自北藝大電影創作系官網）

關於林廷憶與同居室友及經紀人的關係，她的經紀人回應：「感謝您的關心，目前專注於工作安排，其他部分不便回應，謝謝理解。」

◎提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

