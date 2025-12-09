ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
大咖韓星「曾合作趙震雄」揭私下關係
文化幣倒數「極致用光攻略」
張鈞甯帶導演男友「合體媽媽」
神話李玟雨當爸了！　小11歲日本妻順產嗨曬照：一家四口都幸福吧

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓元祖團體神話成員李玟雨在今年7月宣布即將結婚，對象是小11歲的日本人，他也坦承女方已懷有身孕。事隔將近半年，李玟雨9日在社群報喜，透露孩子已經出生，開心表示「讓我們一家四口都幸福快樂吧」。

▲▼神話李玟雨當爸了！嗨曬照：一家四口都幸福吧。（圖／翻攝自Instagram／mstyle79）

▲李玟雨在今年7月宣布雙喜臨門。（圖／翻攝自Instagram／mstyle79）

李玟雨在貼文中曬出與妻子、繼女以及寶寶的照片，感性提到在陪伴妻子走過懷孕與生產的歷程後，深刻明白迎接孩子是一件非常值得感謝的事，「同時也再次感受到，成為一位孩子的父母，真的不是一件容易的事。」

李玟雨特別向辛苦生產的妻子表達感謝與敬意，並表示：「作為神話的李玟雨，也作為一個家庭的父親，我再次下定決心，未來也要盡我最大的努力。」他也向所有送上祝福的人致謝，並甜蜜喊話：「讓我們一家四口都幸福快樂吧！很高興見到你，羊羊啊～」

▲▼神話李玟雨當爸了！嗨曬照：一家四口都幸福吧。（圖／翻攝自Instagram／mstyle79）

▲▼李玟雨升格當爸。（圖／翻攝自Instagram／mstyle79）

▲▼神話李玟雨當爸了！嗨曬照：一家四口都幸福吧。（圖／翻攝自Instagram／mstyle79）

此前，李玟雨透過節目《做家務的男人們》正式公開妻子身份，表示女方小自己11歲，兩人是在2013年1月於友人的聚會上相識，最後一次聯絡是2018年。再次見到面時，女方已經離婚且獨自扶養著女兒，兩人後來發展成戀人，他則成了最佳陪伴的長腿叔叔，陪著女友與女友的女兒，一家三口到處遊玩，甚至幫小孩慶生。

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲　家屬悲痛證實

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！知情人士掀內幕：前妻簽保密協議

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！恢單3月：花若盛開蝴蝶自來 29字曝現況

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！1年前曾請辭　節目道歉：沒替她擋下網暴

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉…一面倒全挺相信音樂

五月天經紀人發文「疑10字反擊朱孝天」！　網提2缺失搖頭：太失望

快訊／立威廉罹癌首發文：我的世界崩塌了！　親曝最大恐懼

陳晨威求婚成功！　親吻告白啦啦隊女神啾啾：因為有妳才變成我們

許瑋甯婚禮後首露面！中鏢2病毒高燒39度　兒「被迫與她隔離」痛哭

22歲海歸正妹出道拍AV！獵男名單「某國總統、大聯盟球星」800人斬

傳奇女星將嫁小40歲男友！　「選80大壽生日結婚」不甩年齡差

張員瑛穿裙被叫蹲第一排！李俊昊「霸氣出手救美」　影片瘋傳狂圈粉

