神話李玟雨當爸了！　小11歲日本妻順產嗨曬照：一家四口都幸福吧

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓元祖團體神話成員李玟雨在今年7月宣布即將結婚，對象是小11歲的日本人，他也坦承女方已懷有身孕。事隔將近半年，李玟雨9日在社群報喜，透露孩子已經出生，開心表示「讓我們一家四口都幸福快樂吧」。

▲李玟雨在今年7月宣布雙喜臨門。（圖／翻攝自Instagram／mstyle79）

李玟雨在貼文中曬出與妻子、繼女以及寶寶的照片，感性提到在陪伴妻子走過懷孕與生產的歷程後，深刻明白迎接孩子是一件非常值得感謝的事，「同時也再次感受到，成為一位孩子的父母，真的不是一件容易的事。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

李玟雨特別向辛苦生產的妻子表達感謝與敬意，並表示：「作為神話的李玟雨，也作為一個家庭的父親，我再次下定決心，未來也要盡我最大的努力。」他也向所有送上祝福的人致謝，並甜蜜喊話：「讓我們一家四口都幸福快樂吧！很高興見到你，羊羊啊～」

▲▼李玟雨升格當爸。（圖／翻攝自Instagram／mstyle79）

此前，李玟雨透過節目《做家務的男人們》正式公開妻子身份，表示女方小自己11歲，兩人是在2013年1月於友人的聚會上相識，最後一次聯絡是2018年。再次見到面時，女方已經離婚且獨自扶養著女兒，兩人後來發展成戀人，他則成了最佳陪伴的長腿叔叔，陪著女友與女友的女兒，一家三口到處遊玩，甚至幫小孩慶生。