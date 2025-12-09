張鈞甯版《默殺》在台灣上映了！帶導演男友「合體媽媽」畫面曝光

記者黃庠棻／台北報導

柯汶利執導、張鈞甯主演驚悚大作《默殺》首登台灣大銀幕。電影上週末終於正式在台灣全面上映，該片是馬來西亞名導柯汶利繼由在中國大陸狂賣13.33億（約新台幣60億）的驚悚大片《誤殺》之後，再度推出另一驚悚力作，電影2024年在大陸上映時票房橫掃橫掃13.51億人民幣（約新台幣60億），成為現象級大作，兩部電影票房合計也讓柯汶利正式成為「百億票房名導」之列。

▲柯汶利執導、張鈞甯主演電影《默殺》在台灣上映。（圖／JUST FILM提供）

導演本人也特別期待被觀眾稱為「燒腦神作」的《默殺》能在台灣戲院上映，才能體驗大銀幕的極致震撼。原班人馬合作新片《匿殺》也將於12月31日在大陸搶先上映，導演柯汶利希望很快也能讓這片在台灣問世。

日前張鈞甯與作家媽媽鄭如晴特別在大巨蛋包場觀看《默殺》，感謝大家對作品以及對「甯聚力」藝人們的照顧，知名歌手黃大煒以及影集《化外之醫》導演詹淳皓也都熱情出席觀影，媽媽更是意外爆料曾有深夜不讓張鈞甯出門的「家庭革命」。

張鈞甯作家媽媽鄭如晴眼見女兒從影邁入23年，有感而發表示「做媽媽的我，除了祝福還是祝福！」更意外爆料張鈞甯從20歲起就投入影視界拍片，體會到女兒在人生地不熟地方打拼的辛苦，回憶女兒曾在23歲演《白色巨塔》的麻醉科醫師，現今則是演出單親媽媽李涵，相隔20年已從青澀、挫折到成長，已經成為傑出的演員。

鄭如晴更爆料張鈞甯20歲接拍廣告時，因為在半夜12點要出門工作，讓她極為憂心「沒有人在半夜十二點出去工作的，這肯定是個危險的行業」，結果母女爭執快一小時之後，女兒嚴肅回應「這是我的人生，還是妳的人生？」才終於讓她妥協，如今也見證到女兒的成長，最後更不忘誇讚張鈞甯的電影表演「演得太好了！」

