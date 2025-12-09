大咖韓星「曾合作趙震雄」親揭私下關係　來台拍戲現身西門町！

記者黃庠棻／台北報導

台劇《整形過後》將在本週六正式播出，主演温昇豪、張榕容、安心亞、李廷鎮、鄒承恩、潘儀君、洪暐哲、胡瑋杰、陳邦鋆、郭子乾、艾怡良、阿喜、劉瑞琪、曹蘭、王渝萱、Emma今（9）日皆到西門國賓大戲院參與首映會。

▲李廷鎮來台參加《整形過後》首映會。（圖／記者湯興漢攝）

南韓戲劇男神李廷鎮首度參與台劇，今（9）日特地飛到台灣參加首映會，坦言韓劇比較少舉辦大型首映會，有的話比較多是跟相關人士一起看，笑說「雖然拍了很多電視劇，但這真的是我第一次提前飛出國參與宣傳」。

近日，南韓影帝趙震雄遭揭發過去曾是「少年犯」的犯罪記錄，他涉及竊盜、性侵，但所有罪名之中，他只認了「竊盜」，隨後宣布退出演藝圈。李廷鎮在2004年曾跟趙震雄一起合作電影《馬粥街殘酷史》，今（9）日在首映會被問及此事，低調表示「不知道他近期的新聞」，也坦言拍完電影之後就沒聯繫了。

▲趙震雄。（圖／翻攝自naver movie）

而李廷鎮私底下與温昇豪有著深厚友誼，温昇豪則是跟利特因為合作節目變熟，李廷鎮與利特也有私交，三人交情相當好。温昇豪特別感謝利特先前談及《整形過後》幫忙宣傳，更坦言該戲已經有在跟韓國方接洽，希望可以順利賣到韓國。

