李芷婷認愛圈外男友！　穩交2年動念結婚「時間點曝光」

記者翁子涵／台北報導

李芷婷睽違5年推出新創作專輯《海的模樣》回歸，今（9日）舉辦聽歌會，她過去曾和饒舌歌手Jinbo湯竣博有段轟轟烈烈的戀情，也在新歌〈海的模樣〉記錄她深陷失戀與低谷中的過程，提到前任，李芷婷大方笑說：「我已經真的走出來了。」她透露彼此各方面都不太適合，自己也犧牲許多，卻始終看不到改善，「覺得我都已經做到這種程度，為何感情還是無法變好，那段時間真的很難走出來，很不甘心。」

她分享自己當時即便工作再忙，仍要打理家務、搬家大小事，也常常吃飯多付錢，付出不少努力，最痛苦的瞬間，是分手後她當機立斷就把東西收拾搬走，她形容：「那是第一次深刻感受到，即便我愛得很深，對方不一定會有同樣的感受。」她花了1年才走出情傷，如今雙方已無聯絡，也未曾在活動場合再碰面，不過有次外出用餐意外見到對方，「他應該知道是我，但我們都當陌生人。」

李芷婷自嘲過去是「典型戀愛腦」，但現在的她更懂得愛與被愛的平衡，她與現任圈外男友G先生交往2年，對方是低調上班族，比她大5歲，「就算歌曲提到前任，他也不會吃醋。我們兩個都是純愛戰士，也因為他，我在歌裡寫進一些比較純情的內容。」兩人平時會一起打 Switch、玩寶可夢，生活簡單。

2人目前已邁入同居狀態，李芷婷笑說彼此會像「排值日生」一樣分配打掃家務，感情相當對等，至於是否計畫踏入婚姻？她坦言兩人有聊過，但都認為現在還太早，她打趣說：「等我成為超級巨星一段時間再說！」目前把重心放在工作。

