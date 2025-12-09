周杰倫在MV裡為什麼一直走路？　本尊「7字」回應網友疑惑

▲周杰倫在〈恆星不忘 Forever Forever〉MV裡也有不少走路畫面。（翻攝 相信音樂BinMusic YouTube頻道）

圖文／鏡週刊

相信音樂日前推出全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉，由「F3」言承旭、吳建豪、周渝民，加上天王周杰倫和五月天阿信共5人合唱，情懷滿滿，讓無數粉絲嗨翻。但周杰倫在MV中「一直走路」，意外掀起討論話題。對此周杰倫用「7個字」回應了。

周杰倫從過去走到現在？ 網友抓包「每支MV都在走」

[廣告]請繼續往下閱讀...

〈恆星不忘Forever Forever〉MV釋出後，至今吸引超過1,773萬觀看次數。許多網友在Threads分享觀看心得，有人發現周杰倫從過去到現在，在MV中「一直在走路」。「周杰倫依然在國外繼續走路」「怎麼杰倫到別人新歌MV還在走路啊」「張韶涵是淋雨一直走，周董是歐洲一直走」。有人指出，他「一直走路」的地點是在澳洲墨爾本。

▲周杰倫在〈恆星不忘 Forever Forever〉MV裡，在墨爾本聖巴特利爵主教座堂外面走路。（翻攝 相信音樂BinMusic YouTube頻道）

▲周杰倫、阿信和「F3」周渝民、言承旭、吳建豪合唱新單曲。（翻攝 相信音樂BinMusic YouTube頻道）

▲面對網友疑惑，周杰倫在IG限動寫下7個字：「沒錯 就是繼續走」。（翻攝周杰倫IG）

有網友留言：「為什麼他老是在城堡閒晃啊？」「本日公認全球最會走路的男人」、「周杰倫感覺很適合玩皮克敏」、「沒開聲音的話還以為是別首歌」、「永遠都要雙手呈飛翔姿勢」、「我以為拿告白氣球的MV」、「音樂換成其他任何一首都毫無違和感」、「把聲音關掉可以套他任何一首最近的歌反正都是在走路」。還有人開玩笑說：「從36歲一直走到46歲～一共五步」、「還在找錄音室的路上」。

對此，周杰倫8日在IG限動分享他在3個不同MV中走路的畫面，寫下7個字：「沒錯 就是繼續走」。回應歌迷們的有趣疑惑。



更多鏡週刊報導

周杰倫突喊「我受夠了」！ 連發6限動怒這1點：真的把人逼瘋

連勝文兒子出國比賽！蔡依珊曬天倫照 見一幕有感：我好累，但心很滿

「千億富太」甘比出手了！勾大劉罕見合體 嘆「心很痛」捐款香港大火