ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

蔡依林「全身挖洞」激裸透視
低溫一夜驟降「探12度」時間曝
台越混血女星罕見穿「絲襪高跟鞋」超性感
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

峮峮 雪兒 朴寶劍 惠利 小煜 立威廉 朱孝天 李奧納多

導演發聲控「遭趙震雄施暴」：他打完人突然大哭！　經紀人代下跪道歉

記者田暐瑋／綜合報導

南韓演員趙震雄近日接連被爆出負面爭議，少年犯前科曝光後才宣布退出演藝圈，如今又被揭露曾在酒席場合暴力對待後輩，紀錄片導演許哲出面控訴遭他暴力對待，「坐在我旁邊的趙震雄突然毫無理由地揮拳打了我。」最後卻是由趙的經紀人下跪道歉。

導演許哲7日在臉書控訴曾遭趙震雄施暴，「自從國中和朋友發生肢體衝突後，成年後我第一次被人打。」時間發生在2014年，當時是電影劇組的酒局，「還沒來得及反擊，就被周圍的人拉開了，在非常短的時間內被單方面打了很多下。那個打我的人就是演員趙震雄。」

外送稿用 ▲▼趙震雄。（圖／翻攝自naver movie）

▲趙震雄。（圖／翻攝自naver movie）

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時趙震雄坐在許哲身旁，卻無故動粗，「當人們拉開他時，他又突然開始哭泣。我當時感到非常困惑。這是什麼情況？怎麼會有這麼荒唐的事情發生？我那天是第一次見到這位演員，完全無法理解。」事後他要求趙道歉，卻是趙的經紀人出面下跪謝罪，趙震雄本人無動於衷。

許導演接著爆料，那天晚上趙震雄還對另一位年輕演員潑冰塊並施暴，而這位年輕演員已經相當有名，之後每當在螢幕上看到趙震雄的臉，他表示：「就會想起那天的情景，怒火中燒，於是關掉螢幕。」但由於該篇文章引發極大議論，事後被他刪除。

▲▼韓國影帝趙震雄出席2025台北電影獎入圍酒會。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國影帝趙震雄。（圖／記者李毓康攝）

事實上，Dispatch於8日就踢爆趙震雄2010年在某電影聚會場所向當時還是新人演員的A某投擲冰桶並施以暴力，理由是對方沒有唱他點的歌，不只如此，有兩名演員和兩名經紀人也聲稱在酒席上遭到趙震雄的暴力對待。對此，趙的經紀公司People Entertainment方面表示：「由於演員已經宣布退出，我們無法對此次事件另行發表官方立場。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

趙震雄

推薦閱讀

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！知情人士掀內幕：前妻簽保密協議

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！知情人士掀內幕：前妻簽保密協議

8小時前

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！1年前曾請辭　節目道歉：沒替她擋下網暴

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！1年前曾請辭　節目道歉：沒替她擋下網暴

19小時前

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉…一面倒全挺相信音樂

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉…一面倒全挺相信音樂

8小時前

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！恢單3月：花若盛開蝴蝶自來 29字曝現況

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲！恢單3月：花若盛開蝴蝶自來 29字曝現況

4小時前

五月天經紀人發文「疑10字反擊朱孝天」！　網提2缺失搖頭：太失望

五月天經紀人發文「疑10字反擊朱孝天」！　網提2缺失搖頭：太失望

3小時前

快訊／立威廉罹癌首發文：我的世界崩塌了！　親曝最大恐懼

快訊／立威廉罹癌首發文：我的世界崩塌了！　親曝最大恐懼

3小時前

陳晨威求婚成功！　親吻告白啦啦隊女神啾啾：因為有妳才變成我們

陳晨威求婚成功！　親吻告白啦啦隊女神啾啾：因為有妳才變成我們

1小時前

傳奇女星將嫁小40歲男友！　「選80大壽生日結婚」不甩年齡差

傳奇女星將嫁小40歲男友！　「選80大壽生日結婚」不甩年齡差

15小時前

22歲海歸正妹出道拍AV！獵男名單「某國總統、大聯盟球星」800人斬

22歲海歸正妹出道拍AV！獵男名單「某國總統、大聯盟球星」800人斬

5小時前

張員瑛穿裙被叫蹲第一排！李俊昊「霸氣出手救美」　影片瘋傳狂圈粉

張員瑛穿裙被叫蹲第一排！李俊昊「霸氣出手救美」　影片瘋傳狂圈粉

7小時前

朴寶劍終於騎到高雄Ubike！　攜惠利朝聖「寶劍樹」曬私遊合照

朴寶劍終於騎到高雄Ubike！　攜惠利朝聖「寶劍樹」曬私遊合照

21小時前

型男主播遇7.6強震「全裸逃生」！泡溫泉池水突猛晃…曝驚險過程

型男主播遇7.6強震「全裸逃生」！泡溫泉池水突猛晃…曝驚險過程

5小時前

熱門影音

朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」

朱孝天控「因拒絕3要求」 遭踢出F4..不滿「被潑髒水」
《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了
洪佩瑜首登北流！ 開唱成名曲〈踮起腳尖愛〉

洪佩瑜首登北流！ 開唱成名曲〈踮起腳尖愛〉
李連杰關美顏駁換心傳聞　揭回春祕訣：太容易的事

李連杰關美顏駁換心傳聞　揭回春祕訣：太容易的事
羅志祥駁和經紀人秘婚生子　露面崩潰：家人怎麼結

羅志祥駁和經紀人秘婚生子　露面崩潰：家人怎麼結
AAA大批演員陸續離台！ IU.惠利.崔代勳親切揮手

AAA大批演員陸續離台！ IU.惠利.崔代勳親切揮手
曝朱孝天為F4「瘦15kg」 韓雯雯心疼：不想爭什麼

曝朱孝天為F4「瘦15kg」 韓雯雯心疼：不想爭什麼
李安活動都是年輕人　他驚訝：搶票比較快？

李安活動都是年輕人　他驚訝：搶票比較快？
羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！

羅志祥遭爆和經紀人有私生子　當場崩潰：結什麼婚！
李燕誇鍾欣凌「什麼都能演」　被她重新點燃演員魂

李燕誇鍾欣凌「什麼都能演」　被她重新點燃演員魂
台粉素質被讚爆！ CORTIS.TWS機場零推擠

台粉素質被讚爆！ CORTIS.TWS機場零推擠
AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌

AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

看更多

一聽到前男友趙駿亞　李燕秒離席：走囉～

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

丁海寅瘋傳「11年前遭趙震雄痛毆」！酒局逼唱歌　不會唱就慘被丟冰塊

10分鐘前0

許瑋甯婚禮後首露面！中鏢2病毒高燒39度　兒「被迫與她隔離」痛哭

17分鐘前0

周曉涵花蓮穿超辣！「中空飛輕航機」全被拍 0偽裝解放短裙

20分鐘前21

快訊／11歲成爆紅童星！葉子誠逝世得年25歲　家屬悲痛證實

43分鐘前10

陳詩媛懷孕「雙腿還是超細」！正面看不出是孕婦 依偎王齊麟拍貼閃炸

57分鐘前0

台越混血女星尺度大開！　罕見穿「絲襪高跟鞋」性感誘惑

1小時前0

33歲鄭興找到自己了！　吐真心話：做了自己真正想做的事

1小時前11

陸頒獎典禮「獎項給錯人」大出包！劉詩詩白鹿粉絲氣炸　愛奇藝道歉了

1小時前0

《黑澀會》女星育兒崩潰！產後半年「無助原因曝」：是不是做錯了

1小時前0

林志玲絕美仙照曝光！　驚喜獻聲百老匯音樂劇…背後藏暖心原因

讀者迴響

熱門新聞

  1. 小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！
    8小時前2024
  2. 峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴
    19小時前3819
  3. 朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉
    8小時前1632
  4. 小煜「超辣前妻」淚眼首發聲
    4小時前2424
  5. 五月天經紀人發文疑10字反擊朱孝天！
    3小時前815
  6. 快訊／立威廉罹癌首發文：我的世界崩塌了！
    3小時前2411
  7. 陳晨威求婚成功！　親吻告白啦啦隊女神啾啾
    1小時前204
  8. 傳奇女星將嫁小40歲男友「選80大壽生日結婚」
    15小時前46
  9. 22歲海歸正妹出道拍AV！獵男名單「某國總統、大聯盟球星」
    5小時前1010
  10. 張員瑛穿裙被叫蹲第一排！李俊昊「霸氣出手救美」
    7小時前811
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合