導演發聲控「遭趙震雄施暴」：他打完人突然大哭！　經紀人代下跪道歉

記者田暐瑋／綜合報導

南韓演員趙震雄近日接連被爆出負面爭議，少年犯前科曝光後才宣布退出演藝圈，如今又被揭露曾在酒席場合暴力對待後輩，紀錄片導演許哲出面控訴遭他暴力對待，「坐在我旁邊的趙震雄突然毫無理由地揮拳打了我。」最後卻是由趙的經紀人下跪道歉。

導演許哲7日在臉書控訴曾遭趙震雄施暴，「自從國中和朋友發生肢體衝突後，成年後我第一次被人打。」時間發生在2014年，當時是電影劇組的酒局，「還沒來得及反擊，就被周圍的人拉開了，在非常短的時間內被單方面打了很多下。那個打我的人就是演員趙震雄。」

▲趙震雄。（圖／翻攝自naver movie）



[廣告]請繼續往下閱讀...

當時趙震雄坐在許哲身旁，卻無故動粗，「當人們拉開他時，他又突然開始哭泣。我當時感到非常困惑。這是什麼情況？怎麼會有這麼荒唐的事情發生？我那天是第一次見到這位演員，完全無法理解。」事後他要求趙道歉，卻是趙的經紀人出面下跪謝罪，趙震雄本人無動於衷。

許導演接著爆料，那天晚上趙震雄還對另一位年輕演員潑冰塊並施暴，而這位年輕演員已經相當有名，之後每當在螢幕上看到趙震雄的臉，他表示：「就會想起那天的情景，怒火中燒，於是關掉螢幕。」但由於該篇文章引發極大議論，事後被他刪除。

▲韓國影帝趙震雄。（圖／記者李毓康攝）



事實上，Dispatch於8日就踢爆趙震雄2010年在某電影聚會場所向當時還是新人演員的A某投擲冰桶並施以暴力，理由是對方沒有唱他點的歌，不只如此，有兩名演員和兩名經紀人也聲稱在酒席上遭到趙震雄的暴力對待。對此，趙的經紀公司People Entertainment方面表示：「由於演員已經宣布退出，我們無法對此次事件另行發表官方立場。」