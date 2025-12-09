捲黑道風波！曹世鎬宣布退出《劉QUIZ》、《兩天一夜》全黑圖發聲

記者陳芊秀／綜合報導

43歲南韓諧星曹世鎬近日被爆與涉及非法洗錢黑道組織的崔姓成員有關聯，所屬經紀公司A2Z娛樂於9日宣布，他將自願退出tvN《劉QUIZ ON THE BLOCK》及KBS《兩天一夜4》。

▲震撼彈！曹世鎬被爆與黑道有關聯，所屬公司宣布退出《劉QUIZ》、《兩天一夜》。（圖／翻攝自IG）

據韓媒報導，曹世鎬所屬公司的聲明指出，相關傳聞純屬誤會，強調「與涉案崔姓男子的事業完全無關」，也否認替其經營品牌宣傳或收受高價禮物。公司表明未來將對散播不實資訊者採取強硬法律措施，以挽回藝人的名譽。

《兩天一夜4》節目同日也發表聲明，表示在大眾疑慮尚未平息的情況下，曹世鎬繼續出演恐造成更多困擾，因此尊重藝人與所屬公司的決定。節目單位強調，已錄製內容仍會播出，但自下次錄影起，曹世鎬將不再參與。

在此之前，一位網友透過IG公開一張曹世鎬與男子的合照，並聲稱照片中的男子經營多個非法賭博網站、負責洗錢的黑道組織的核心幹部，並直指「曹世鎬替黑幫成員經營的加盟品牌宣傳，並收受高價禮物」。爆料者甚至揚言，若繼續否認將公開更多照片。

而曹世鎬還參與Netflix的綜藝《Doraiver：尋找失落的螺絲》，節目單位回應，曹世鎬已經錄製的內容仍會照常播出，之後是否繼續參與錄影仍在內部討論中。

曹世鎬9日在IG發長文，其中提及：「許多人擔心的、關於那些關係所產生的疑惑，完全不符合事實。當然，我知道光是照片中的樣子就讓大家失望了。身為應該帶來笑容與安慰的我，卻讓觀眾感到不適與失望，對此我再次深深反省並致歉。」他強調會將此事件當作深刻反省的契機，「我會成為一個更好的人」。

▲曹世鎬全黑圖道歉。（圖／翻攝自IG）

