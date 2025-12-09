男團Saturnday升級6人團！　露面親揭「驚人變化」超驚喜

▲Saturnday受邀擔香氛品牌一日店長。（圖／S.EROS提供）



記者翁子涵／台北報導

六人男子團體「Saturnday」受邀擔香氛品牌一日店長，吸引大批粉絲到場支持，現場氣氛熱鬧宛如迷你見面會，談到今年正式升級為六人團後的變化，峻瑋分享團體整體氛圍更加立體：「以前比較像三、四個人互相補位，但現在六個人每個人在音色、舞蹈能量、個性上都有很明確的色彩，湊在一起反而更平衡。尤其多人一起排隊形或拍團體內容時，會有一種『原來Saturnday可以長成這樣啊』的驚喜感。現在的氛圍更熱鬧也更穩定！」

Saturnday不只在舞台上默契十足，在生活中也展現自然又緊密的相處方式。水豐分享：「我們私下相處得跟舞台上一樣自然。大家行程都很滿，但只要時間對得上，就會一起吃飯或去誰家聊天。」他笑說團內的默契是不用特別說什麼，也大概知道彼此在想什麼，有人開始講幹話、有人模仿、有人唱歌，六人就會自動接上去，那種頻率對到的感覺讓彼此很自在。

新歌《Last Dance》突破百萬點擊後，Saturnday人氣持續攀升，也確定將在今年跨年於南投舞台與粉絲見面。除了既有舞台表演，小潘也透露最想與同門學長U:NUS合作，不論是舞台或音樂都充滿期待。

成員們也提到近期正投入練舞、錄音與團體內容拍攝，希望在 2025 帶來更多新作品與不同風格的呈現。凱杰則表示團體對戲劇、綜藝、創作等跨界領域都抱持高度興趣：「敬請期待，我們非常樂意挑戰不同領域，期待呈現更多樣的面貌給粉絲朋友們。」