柯佳嬿訪問途中罕見「哽咽落淚」原因曝光！　《太陽》虐戀曾敬驊

記者黃庠棻／台北報導

影集《如果我不曾見過太陽》今（9）日釋出全新花絮〈等待之後〉，率先揭開一部曲尾聲中，由曾敬驊飾演的李壬曜，遇見新角色夏天晴（柯佳嬿飾）所掀起的心動波瀾，也暗示兩人將會走向何種結局。

▲《如果我不曾見過太陽》二部曲將於12月11日上線（圖／Netflix提供）

▲《如果我不曾見過太陽》二部曲將於12月11日上線（圖／Netflix提供）

花絮的序幕，呼應影集一部曲的結尾，李壬曜（曾敬驊飾）撞見了一位背影神似江曉彤（李沐飾）的女子，並忍不住呼喚她的名字，沒想到轉過身來，看見的是一張陌生的面孔，然而她卻有著與江曉彤一模一樣的刺青，李壬曜也因此被那莫名的熟悉感困住。

曾敬驊分享與夏天晴（柯佳嬿飾）的這場相遇是一種「第六感、很魔幻的一件事情」，認為夏天晴這個人給李壬曜的感覺很像江曉彤，編導簡奇峯表示「『天晴』其實就是一個諧音（同義詞）」，這個名字給人一種夏天天氣晴朗、陽光明媚的感覺，也是在設定這個角色時，希望帶給觀眾的感受與引發的一些效應，為第一部沈重的色彩，帶來一些轉機。

▲《如果我不曾見過太陽》二部曲將於12月11日上線（圖／Netflix提供）

▲《如果我不曾見過太陽》二部曲將於12月11日上線（圖／Netflix提供）

導演蔣繼正分享「延續一部曲的一些懸念和引子，二部曲會揭示各種觀眾可能期待已久的答案。『蝴蝶和飛蛾』到底會不會在一起呢？」暗示一部曲留下的未解謎團，即將逐一揭曉。

二部曲驚喜登場的新角色「夏天晴」，是一名後天失明的電台DJ，再度與《想見你》原班編劇團隊合作，柯佳嬿分享「我覺得他們（編劇）的故事有一種魔力，讓我有很多畫面感，不自覺地把自己帶入角色，不知不覺你會走得很深入。」語畢更忍不住哽咽落淚，足見她對角色的投入與情感。

▲柯佳嬿落淚。（圖／翻攝自YouTube／Netflix）

▲柯佳嬿落淚。（圖／翻攝自YouTube／Netflix）

在二部曲中，李壬曜在承擔過錯後重新回到社會，努力工作、努力生活，只為了讓自己變好，有一天能再見到曉彤。曾敬驊表示「他心裡一定有一個想法是『有一天，我一定要找到曉彤在哪。』其實這就是他唯一的動力。」壬曜對曉彤深刻的情感，也讓他在遇到天晴時，被重新喚起那份想保護、想照顧人的強烈情緒。

編導簡奇峯表示「『重新開始』也是曉彤最後跟壬曜講的那一句話，壬曜對於天晴而言是一個重新開始的存在，同樣的，天晴對於壬曜而言，也是一個重新開始。但是有些過去就是不會那麼容易地放過這些角色。」暗示看似平靜的生活背後，將有不速之客再度揭開過往傷疤。

▲《如果我不曾見過太陽》二部曲將於12月11日上線（圖／Netflix提供）

▲《如果我不曾見過太陽》二部曲將於12月11日上線（圖／Netflix提供）

回到故事最初的核心命題「如果我不曾見過太陽」，當問到「如果可以選擇，你們是否還會想再相遇？」柯佳嬿沉默許久後說「我不知道耶，再一次的話，我自己覺得天晴應該不會想要遇見壬曜，也許會比較好吧！」曾敬驊也坦言這是個很難的問題「如果我都知道後面會發生什麼事情的話，那當然他不會想遇見。」

李壬曜在灰暗的高中時期遇見生命中的「太陽」，曾讓他對未來產生新的希望，卻也因為那份光亮而落入更深的悲劇。如今，他再度「重新開始」，卻再一次勾起他走向復仇、走向殺戮的決心，而這一切，都將在二部曲中徹底揭曉。

▲《如果我不曾見過太陽》二部曲將於12月11日上線（圖／Netflix提供）

▲《如果我不曾見過太陽》二部曲將於12月11日上線（圖／Netflix提供）

Netflix暗黑校園懸疑影集《如果我不曾見過太陽》，劇情講述年僅25歲的李壬曜（曾敬驊飾）自首並坦承自己就是媒體口中冷血殺害昔日高中同窗的「暴雨殺人魔」。入獄後，他首度答應接受紀錄片企劃周品瑜（江齊飾）的採訪，沒想到她卻因此在夢裡與李壬曜陷入曖昧纏綿，並逐漸被一名身穿高中制服的神祕少女（李沐飾）糾纏。

夢境與現實的界線逐漸模糊，埋藏在校園歲月裡的愛與恨、罪與救贖，也一步步浮現眼前。《如果我不曾見過太陽》一部曲已於2025年11月13日Netflix全球獨家上線熱播中，二部曲將於12月11日與觀眾見面。

一聽到前男友趙駿亞　李燕秒離席：走囉～

