ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

50歲港星立遺囑　留8億遺產
估跌破10℃　入冬最強冷空氣要來了
劉品言《美容院》告白舊愛　連晨翔心碎轉身
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

朱孝天 IU 趙震雄 言承旭 吳建豪 周渝民 五月天 阿信

白安真的揪粉路邊野餐！　自爆「香菜狂熱份子」放送特調　

▲▼ 白安現場帶來多首好歌讓歌迷大飽耳福，白安興奮為歌迷特調。（圖／相信音樂提供）

▲ 白安現場帶來多首好歌讓歌迷大飽耳福，白安興奮為歌迷特調。（圖／相信音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

白安推出新專輯《星期八》，除了在台中、台北、高雄舉辦《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會外，更將「路邊野餐」概念帶到現實生活中，邀請歌迷一起在「路邊」野餐，今（7日）在台北舉行「與白安路邊野餐」活動，她接連演唱〈星期八〉、〈路邊野餐〉、〈我把你留在去年〉等多首歌曲，也特別帶來第一張專輯中的〈Bird〉，也有不少人帶著白安過去的每張專輯，白安看到後也相當興奮，驚喜舉辦起小型簽名會。

▲▼ 白安興奮為歌迷特調。（圖／相信音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 白安興奮為歌迷特調。（圖／相信音樂提供）

▲▼ 白安現場帶來多首好歌讓歌迷大飽耳福，白安興奮為歌迷特調。（圖／相信音樂提供）

寵粉的白安特別設計與歌迷互動遊戲環節，考驗歌迷對她的歌曲熟悉度與聽力，奪得與她合照拍立得的機會。在台南場展開「星期八接歌考驗」，要讓歌迷接續唱下一句歌詞，許多歌迷馬上舉手搶答，對歌詞的熟悉程度讓白安都驚呼：「我自己歌詞都沒背這麼熟！」
 
這次的路邊野餐，白安也祭出了自己非常喜歡、最具話題性的美食「香菜」，白安笑著說：「我是香菜狂熱份子！它不是人見人愛的菜，跟我音樂蠻像的，喜歡的很喜歡，不喜歡的…我會試著讓他喜歡！」她更在現場親手特調「香菜Mojito」給幸運的歌迷，並為特調取名為「星期八」。

當白安迫不及待聞著新鮮香菜、豪邁地搗成汁進行製作時，台下觀眾卻出現了有趣的兩極反應，有的興奮、有的則緊皺眉頭，形成強烈對比。白安看到後笑著說：「等等調好送給大家，但怕抽到的人超怕！」抽到的幸運歌迷在品嚐後，卻意外覺得這特調「蠻好喝的」。
 
2025年已接近尾聲，白安除了向大家預祝聖誕快樂，也期許：「快過完一年重新開始的時候，都可以把不再適合的東西留在過去，明年我們一起加油、明年再見面！」期待能與大家在2026年的巡迴演唱會及各個地方與大家再相聚。白安《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會將於2026年1月25日於台北Zepp New Taipei、3月7日在高雄後台 Backstage Live開唱。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。
  

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

白安

推薦閱讀

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟　經紀人怒開鍘：聲明非常爛

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟　經紀人怒開鍘：聲明非常爛

10小時前

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

4小時前

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他　忍痛-15kg只為合體

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他　忍痛-15kg只為合體

12/6 16:07

直擊／IU機場淡妝超仙現身！360度轉圈給粉絲拍　暖心對眼打招呼

直擊／IU機場淡妝超仙現身！360度轉圈給粉絲拍　暖心對眼打招呼

10小時前

AAA紅毯主持人「流利切換4國語言」！　9年前曾任金鐘翻譯受矚目

AAA紅毯主持人「流利切換4國語言」！　9年前曾任金鐘翻譯受矚目

12/6 16:09

喪女5年最痛決定！古錐師淚拆「唯一回憶」：永遠做她最驕傲的爸爸

喪女5年最痛決定！古錐師淚拆「唯一回憶」：永遠做她最驕傲的爸爸

12小時前

50歲佘詩曼宣布立遺囑！　留下8億遺產：我賺錢辛苦不想被浪費

50歲佘詩曼宣布立遺囑！　留下8億遺產：我賺錢辛苦不想被浪費

7小時前

獨家幕後／張員瑛、李俊昊敬業待命坐板凳！　「朴寶劍貼心陪IU坐」

獨家幕後／張員瑛、李俊昊敬業待命坐板凳！　「朴寶劍貼心陪IU坐」

12/6 16:30

「F級高材生」閃電進軍拍AV！　昔穿內衣逛迪士尼爆紅

「F級高材生」閃電進軍拍AV！　昔穿內衣逛迪士尼爆紅

12/6 19:11

《信號2》恐成廢片！趙震雄「戲份難剪」　兩大電視台也切割

《信號2》恐成廢片！趙震雄「戲份難剪」　兩大電視台也切割

10小時前

YTR這群人尼克「認生活遇改變」宣布賣房！　親揭背後原因

YTR這群人尼克「認生活遇改變」宣布賣房！　親揭背後原因

4小時前

林逸欣爸爸「暴瘦緊急送醫住2週」！　病因曝光：老人不要小看不舒服

林逸欣爸爸「暴瘦緊急送醫住2週」！　病因曝光：老人不要小看不舒服

12/6 18:55

熱門影音

演員為AAA齊聚高雄！ IU.朴寶劍.惠利.潤娥都來了

演員為AAA齊聚高雄！ IU.朴寶劍.惠利.潤娥都來了
AAA／IU.朴寶劍「最佳情侶」 她台上喊：謝謝你～

AAA／IU.朴寶劍「最佳情侶」 她台上喊：謝謝你～
AAA／林俊傑.曹承衍　驚喜合唱〈背對背擁抱〉

AAA／林俊傑.曹承衍　驚喜合唱〈背對背擁抱〉
AAA／林俊傑拿獎了　笑喊「沒想到有我的份」

AAA／林俊傑拿獎了　笑喊「沒想到有我的份」
《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了

《信號》趙震雄宣布引退　道歉：讓各位失望了
AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌

AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌
AAA／CORTIS來了！ 〈GO!〉應援聲超大

AAA／CORTIS來了！ 〈GO!〉應援聲超大
AAA／舒華霸氣喊：我是誰　5萬人齊喊她名字

AAA／舒華霸氣喊：我是誰　5萬人齊喊她名字
林志玲慶51歲感動落淚

林志玲慶51歲感動落淚
AAA／哈洗大叔再現經典　致詞太嗨「朴寶劍狂拍」

AAA／哈洗大叔再現經典　致詞太嗨「朴寶劍狂拍」
AAA／CORTIS奪獎！　趙雨凡講中文飄台味

AAA／CORTIS奪獎！　趙雨凡講中文飄台味
AAA／王子.公主開場　李俊昊張員瑛中文問好

AAA／王子.公主開場　李俊昊張員瑛中文問好
看更多

AAA／哈洗大叔再現經典　致詞太嗨「朴寶劍狂拍」

即時新聞

剛剛
剛剛
24分鐘前20

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因　自爆借1300萬只還利息

26分鐘前0

孫德榮遭傳捲于朦朧陰謀論「吐血進ICU搶救」！　本人親發聲報平安

47分鐘前0

蔣榮宗朝聖偶像音樂會！　驚見導演李安「激動告白」

53分鐘前0

白安真的揪粉路邊野餐！　自爆「香菜狂熱份子」放送特調　

1小時前40

周杰倫、阿信合體F3太狂！　「跨3大洲拍MV」超猛成績曝光

1小時前63

貝童彤出外景6天回家傻眼　老公完美持家驚呆她：這男人真夠狠

1小時前30

直擊／世運下午彩排還在！人氣女團「突缺1人表演」　粉絲憂：她呢

2小時前1814

家寧認「最近在省錢」吃超商即期品　罕揭財務現況：花在刀口上

2小時前20

ALLDAY PROJECT高雄致謝：beautiful country　小紅書心碎一地崩潰

3小時前51

瑤瑤錄影穿超小低胸上衣！　「由上往下拍」深邃事業線被看光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟
    10小時前6244
  2. AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光
    4小時前1628
  3. 朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他
    12/6 16:073233
  4. 直擊／IU機場淡妝超仙現身！360度轉圈給粉絲拍
    10小時前2813
  5. AAA紅毯主持人「流利切換4國語言」
    12/6 16:096
  6. 喪女5年最痛決定！古錐師拆除「唯一回憶」
    12小時前46
  7. 50歲佘詩曼宣布立遺囑！留下8億遺產
    7小時前241
  8. 獨家幕後／張員瑛、李俊昊敬業待命坐板凳！
    12/6 16:3041
  9. 「F級高材生」閃電進軍拍AV！　昔穿內衣逛迪士尼爆紅
    12/6 19:11104
  10. 《信號2》恐成廢片！趙震雄「戲份難剪」
    10小時前144
ETtoday星光雲

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合