白安真的揪粉路邊野餐！　自爆「香菜狂熱份子」放送特調　

記者翁子涵／台北報導

白安推出新專輯《星期八》，除了在台中、台北、高雄舉辦《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會外，更將「路邊野餐」概念帶到現實生活中，邀請歌迷一起在「路邊」野餐，今（7日）在台北舉行「與白安路邊野餐」活動，她接連演唱〈星期八〉、〈路邊野餐〉、〈我把你留在去年〉等多首歌曲，也特別帶來第一張專輯中的〈Bird〉，也有不少人帶著白安過去的每張專輯，白安看到後也相當興奮，驚喜舉辦起小型簽名會。

▲▼ 白安興奮為歌迷特調。（圖／相信音樂提供）



寵粉的白安特別設計與歌迷互動遊戲環節，考驗歌迷對她的歌曲熟悉度與聽力，奪得與她合照拍立得的機會。在台南場展開「星期八接歌考驗」，要讓歌迷接續唱下一句歌詞，許多歌迷馬上舉手搶答，對歌詞的熟悉程度讓白安都驚呼：「我自己歌詞都沒背這麼熟！」



這次的路邊野餐，白安也祭出了自己非常喜歡、最具話題性的美食「香菜」，白安笑著說：「我是香菜狂熱份子！它不是人見人愛的菜，跟我音樂蠻像的，喜歡的很喜歡，不喜歡的…我會試著讓他喜歡！」她更在現場親手特調「香菜Mojito」給幸運的歌迷，並為特調取名為「星期八」。

當白安迫不及待聞著新鮮香菜、豪邁地搗成汁進行製作時，台下觀眾卻出現了有趣的兩極反應，有的興奮、有的則緊皺眉頭，形成強烈對比。白安看到後笑著說：「等等調好送給大家，但怕抽到的人超怕！」抽到的幸運歌迷在品嚐後，卻意外覺得這特調「蠻好喝的」。



2025年已接近尾聲，白安除了向大家預祝聖誕快樂，也期許：「快過完一年重新開始的時候，都可以把不再適合的東西留在過去，明年我們一起加油、明年再見面！」期待能與大家在2026年的巡迴演唱會及各個地方與大家再相聚。白安《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會將於2026年1月25日於台北Zepp New Taipei、3月7日在高雄後台 Backstage Live開唱。

